Hohenlimburg: LEG-Mieterin wartet wochenlang auf Reparatur

Mit dem Wassereinbruch kamen die Probleme. „Die waren in den Wohnungen unter mir“, erinnert sich Tanja Fluegge an den 24. November 2019 zurück. Fluegge wohnt im dritten Stock eines Mietshauses der LEG in Henkhausen. Von dem Wassereinbruch selbst war sie zunächst nicht so sehr betroffen - aber auch in ihrer Wohnung gab es defekte Rohre. Schon tags darauf klopften daher die Installateure auch an ihrer Wohnungstür. „Für die Kontrolle der Rohre mussten sie die Duschwanne öffnen und das Wasser dort kappen“, sagt Fluegge und zeigt Fotos der Arbeiten.

Was dann folgte, waren immer neue Reparaturen und Ausbesserungen. Mehr als eine Woche nach dem Wassereinbruch entfernten Handwerker die Duschwanne, Kabine und Halterung und öffneten die Fliesenwand. Zwar wurden dann Rohre erneuert, aber die Wand blieb danach bis zu einem erneuten Termin Mitte Dezember offen. Zudem wurde bei den Arbeiten ein Eckventil beschädigt, so dass Fluegge seit dem 5. Dezember kein warmes Wasser mehr aus dem Handwaschbecken im Bad bekam. „Nach dem Termin Mitte Dezember passierte dann ein paar Wochen gar nichts mehr.“

Für die Duschkabine braucht es Sonderanfertigungen, so die LEG. Ende Januar 2020 soll der Einbau erfolgen. Foto: Marcel Krombusch / Westfalenpost

So wartet Tanja Fluegge bis heute, dass sie ihre Duschkabine zurückbekommt. „Das Wasser läuft, aber so kann ich doch nicht duschen“, sagt sie. Stattdessen gehe sie für die Haarwäsche zu Arbeitskollegen, die ihr eine Zuflucht im Badezimmer gewähren, oder wasche sich die Haare in ihrem Waschbecken in der Küche. Dabei waren vom Wassereinbruch im November bis Mitte Januar insgesamt acht Mal Handwerker für Reparaturarbeiten in ihrem Badezimmer. „Das ist doch kein Zustand“, ärgert sich die Mieterin, die immer wieder mit der zuständigen LEG zu dem Thema in Kontakt stand. „Und in der ganzen Zeit muss ich weiter die volle Miete zahlen.“

Ersatzteile mit Sondermaßen

Auf Anfrage dieser Redaktion betont die LEG mit Hinweis auf die vielen Reparaturtermine, dass man den Fall von Anfang an sehr ernst genommen habe. Das Problem: Bei den nötigen Ersatzteilen für die Duschkabine handele es sich um Sonderanfertigungen. „Hier sind wir leider auf die Lieferzeiten der Hersteller angewiesen, auf die wir keinen bzw. nur sehr begrenzten Einfluss haben“, so Mischa Lenz, Sprecher der LEG. In dieser Woche sollen die Ersatzteile aber kommen, in der letzten Januar-Woche dann ein Termin für den Einbau folgen. Man stehe dazu im engen Austausch mit Frau Fluegge. „Dennoch bedauern wir selbstverständlich im Sinne unserer Mieterin, dass es so lange gedauert hat.“

Seit vergangenen Samstag kommt aber immerhin nach mehr als fünf Wochen wieder warmes Wasser aus dem Waschbecken im Badezimmer. Ein Handwerker hat das defekte Eckventil ausgetauscht.