Hohenlimburg: Lennebad – Förderverein sammelt für den Erhalt

Hohenlimburg. Mitglieder des Fördervereins Richard-Römer-Lennebad werben im Stadtgebiet um Stimmen für den Erhalt des Bades. Ziel ist ein Bürgerbegehren

Während der Hohenlimburger Schwimmverein und die Stadt an einer Teilüberdachung für das Freibad Henkhausen arbeiten, sammeln Mitglieder des Fördervereins Richard-Römer Lennebad weiter Stimmen für ein Bürgerbegehren, um den Abriss des Hallenbades im Lennepark zu verhindern. Etwa 3000 bis 3500 Unterschriften habe man bisher sammeln können, schätzt Frank Schmidt, Vorsitzender des Fördervereins.

7368 Stimmen für Anfechtung im Rat nötig

Es brauche 7368 Stimmen, damit sich der Rat erneut mit dem Abriss-Beschluss beschäftigen muss, den das Gremium im Juni zugunsten der Teilüberdachung für Henkhausen gefasst hatte. Sollte der Rat dann weiter an dem Abriss festhalten, käme es zum Bürgerentscheid für oder gegen den Beschluss. Er halte es nicht für aussichtslos, dass die nötigen Stimmen erreicht werden, um das Thema erneut in den Rat zu bringen, so Schmidt. Die Lösung, das Bad in Henkhausen für ganzjähriges Schwimmen umzubauen, hält er für nicht zielführend. „Die räumliche Situation vor Ort ist überschaubar. Das ist ein Freibad und für den Ganzjahresbetrieb keine gute Lösung.“

Fördermittel für Lennebad nutzen

Dennoch habe er Verständnis für die Lage des Schwimmvereins, der sein marodes Becken in Henkhausen dringend sanieren müsse. Für das Becken in Henkhausen brauche es einen Sanierungsplan „und dann muss man auf die Suche nach Fördermitteln aus anderen Programmen gehen.“ Schmidt plädiert dafür, dass die rund fünf Millionen Euro an Fördermitteln, mit denen das Bad in Henkhausen ausgebaut werden soll, in die Sanierung des Lennebads fließen. „Dieses Geld ist für das Lennebad beantragt worden und sollte auch dort investiert werden.“ Ein Ansatz, der wegen der ausufernden Kosten für eine Sanierung des Lennebades vom Rat mehrheitlich abgelehnt wurde.

Um diesen Beschluss anzufechten, kann der Förderverein bis zum 29. November weiter Stimmen sammeln, . Bis dahin wollen Vertreter des Fördervereins immer wieder im Stadtgebiet Präsenz zeigen, um für ihre Sache zu werben. Heute wird ein Stand auf der Springe in Hagen aufgebaut.

