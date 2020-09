Hohenlimburg: Lennebad startet den Badebetrieb

Hohenlimburg. Nach fast sechs Monaten öffnete am Dienstag das Lennebad in Hohenlimburg wieder für Badegäste. Erwartet wird eine ruhige Saison

Was für eine Achterbahn der Gefühle noch Mitte März: Aufgrund der noch nicht absehbaren Entwicklung der Corona-Pandemie blieben ab dem 16. März alle Schwimmbäder in Hagen bis auf Weiteres geschlossen.

Nur zwei Tage später, am 18. März, kam dann zumindest für Hohenlimburg und das Lennebad eine erfreuliche Nachricht: Das Land NRW bewilligt 4,4 Millionen Euro für die Sanierung. Geschlossen blieben die Bäder aufgrund der Corona-Pandemie und der regulären Sommerpause zunächst natürlich trotzdem.

Seit ein paar Wochen war im Becken aber schon wieder Betrieb: Das Gymnasium Hohenlimburg hatte als einzige Schule ein Hygienekonzept für das Bad vorgelegt, sodass dort bereits Schwimmunterricht stattfinden konnte.

Seit gestern kann unter Einhaltung der geltenden Corona-Schutzverordnung auch wieder öffentlich geschwommen, sauniert und geplanscht werden. Der erste Tag lief ruhig an, einige Gäste meldeten sich bereits im Voraus telefonisch an und zur Öffnung um 15 Uhr waren rund 10 Badegäste versammelt. Dazu gehörten Senioren und Familien. Sie kamen diszipliniert mit Mund-Nasen-Masken ins Bad, achteten auf die notwendigen Abstände und füllten den notwendigen „Registrierungsbogen“ mit ihren Daten aus, damit im Falle der Fälle die Infektionsketten nachverfolgt werden können. Allesamt Maßnahmen, die inzwischen Usus auch in Restaurants und anderen Freizeiteinrichtungen sind.

Katharina Gerdes, Fachangestellte für Bäderbetriebe im Lennebad glaubt an eine ruhige Saison: „Wir sind ein klassisches Familien- und Seniorenbad. Jugendliche kommen faktisch eher wenige, sodass wir grundsätzlich selten ein Problem zum Beispiel mit überfüllten Umkleiden haben.“

Online über Auslastung informieren

Damit trotzdem möglichst niemand nach Hause geschickt werden muss, können sich Gäste online in Echtzeit über die Auslastung des Lennebads informieren. Dort wird über ein grünes Banner angezeigt, dass noch ausreichend Kapazitäten vorhanden sind. Ein gelbes Banner markiert, dass die Besucherzahl sich dem Maximum nährt und wenn ein rotes Banner erscheint, heißt das: Bitte zuhause bleiben, das Bad ist maximal ausgelastet.

Das Hygienekonzept bezieht sich aber vor allem auf die Laufwege vom Eingang zu den Umkleiden, die Duschen und den Saunabereich. Das Schwimmbecken selbst kann weitestgehend regulär genutzt werden, da durch die Chlorung die Viren in aller Regel keine Überlebenschance im Wasser hätten, wie Gerdes erläutert. Trotzdem wird den Gästen nahegelegt, auch im Becken angemessenen Abstand einzuhalten.

Außerhalb des Badebereichs gilt eine Maskenpflicht, und Desinfektionsmittel-Spender sind in mehreren Bereichen des Bades aufgestellt. Stärker eingeschränkt ist der Betrieb des Saunabereichs: Lediglich acht Gäste sind gleichzeitig erlaubt, außerdem ist das Dampfbad geschlossen und Aufgüsse können nicht wie gewohnt stattfinden.