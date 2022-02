Hohenlimburg: Lennepark – Schädelfund schon viele Jahre alt

Eine Spaziergängerin hat am Samstag die Teile eines menschlichen Schädel im Lennepark in Hohenlimburg gefunden. Die Polizei sperrte darauf den Bereich weiträumig ab. Bei der Spurensicherung wurden weitere Knochenteile gefunden. Nun ist klar: Bei den weiteren Funden handelt es sich um Tierknochen.

Hohenlimburg. Die gefundenen Schädelteile an der Lenne sind schon mehrere Jahrzehnte alt. Zudem handelt es sich bei der Person wohl um keinen Hagener

Die an der Lenne gefundenen Schädelteile sind bereits mehrere Jahrzehnte alt. Wie die Polizei Hagen mitteilt, gebe es an den Knochen zudem keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen. Anders als zunächst vermutet ergab die rechtsmedizinische Untersuchung zudem, dass die weiteren aufgefundenen Knochenteile – abgesehen vom Schädel – tierischen Ursprungs sind.

Unbekannte Person

Es sei zu vermuten, dass die Knochenteile aufgrund der in den letzten Tagen übergetretenen Lenne angespült worden sind, so die Polizei weiter. Die gefundenen Schädelteile wurden mit Vermisstenfällen abgeglichen und konnten keiner konkreten Person zugeordnet werden. Entsprechend konnte kein Zusammenhang mit dem vermissten Martin Bach hergestellt werden, der am 2. Juni 2007 während einer Party in einem Vereinsheim in Eckesey spurlos verschwand.

Wohl kein Hohenlimburger

Auch dass es sich bei den Schädelteilen am Lenneufer um eine Person aus Hohenlimburg handelt ist sehr unwahrscheinlich, wie Tino Schäfer, Polizei Hagen, erläutert: „Mit Blick auf die Fließgeschwindigkeit der Lenne würde ich das fast ausschließen.“ So seien Wasserleichen von dem Ort, wo sie ins Wasser gelangten, durch den Strom bereits Tage später oft kilometerweit weg getragen und teils erst in anderen Städten entlang der Flüsse wieder aufgefunden worden.

Wären an dem Schädel Hinweise auf ein Gewaltverbrechen entdeckt worden, hätten sich weitere Ermittlungen angeschlossen, da Mord nicht verjährt. Weil es an dem Schädel jedoch keine Hinweise dieser Art gibt, ist der Fall für die Polizei abgeschlossen. Der menschliche Schädel wird von der Rechtsmedizin Dortmund in einer Sammelbestattung mit gefundenen menschlichen Körperteilen aus anderen Fällen beigesetzt.

Nach dem Schädelfund am Samstag setzte die Mordkommission der Polizei Hagen tags darauf die Arbeit im Lennepark in Hohenlimburg fort. Die nähere Umgebung des Fundorts wurde nochmals abgesucht - zum Einsatz kam auch ein Leichenspürhund. Gegen 12 Uhr wurde Absperrung der Wiese aufgehoben. Foto: Alex Talash

Spaziergängerin findet Schädelteile

Am Wochenende hatte eine Spaziergängerin im Lennepark die Teile eines Schädels gefunden. Die Polizei sperrte den Fundort am Lenneufer weiträumig ab. Später fanden die Polizeibeamten im Bereich von rund 600 Metern weitere Knochenteile. Am Sonntag wurde der Bereich erneut mit Leichenspürhunden abgesucht. Dabei konnten keine weiteren Knochenteile gefunden werden.

