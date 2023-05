Hohenlimburg: Lenneparkfest kehrt nach vier Jahren zurück

Tanz und Musik: Wie hier beim letzten Lenneparkfest vor der Pandemie im Jahr 2019 ist wieder ein großes Bühnenprogramm geplant. In diesem Jahr geht das Fest in die 19. Auflage.

Hohenlimburg. In diesem Jahr gibt es wieder ein Lenneparkfest. Dazu gehört neben Livemusik und Grillwurst auch ein Kinderbasar für Jedermann ohne Standgebühr:

Auch wegen des ausgefallenen Lichtermarktes war es lange ruhig auf dem großen Platz im Lennepark. Das wird sich im kommenden Monat allerdings ändern: Am 17. und 18. Juni kehrt das CDU Lenneparkfest zurück. Rund 3.000 Besucher lockte die letzte Auflage vor vier Jahren zwischen Lennebad und Awo-Begegnungsstätte. Dann kam die Pandemie. Mit einem breiten Programm über zwei Tage hoffen die Organisatoren nun, an den großen Zulauf früherer Jahre anknüpfen zu können.

Kostenloser Eintritt

Der Eintritt: kostenlos. „Wir haben festgestellt, wie teuer es gerade für Familien geworden ist, wenn man Veranstaltungen besucht“, sagt Willi Strüwer, CDU Hohenlimburg, der das Fest maßgeblich mitorganisiert hat. Mit der Neuauflage in diesem Jahr will man daher auch angesichts steigender Preise einen Anlaufpunkt für kleines Geld schaffen. Bis zu 50 Ehrenamtliche bringen sich dazu ein.

Mitsing-Konzert

Auf dem Programm steht unter anderem die Rückkehr von „Hohenlimburg singt“. Das Mitsing-Konzert wird vom Freundeskreis Schlossspiele organisiert und gehört längst zur Tradition des Lenneparkfestes. Moderiert von Dario Weberg und musikalisch begleitet von Martin Brödemann ist das Publikum aufgefordert, lauthals zu bekannten Liedern aus Schlager und Pop mit einzustimmen. Besucher werden mit Kaffee und Kuchen von Ehrenamtlichen des Freundeskreis Schlossspiele bewirtet.

„Angefangen haben wir damals auf dem Marktplatz in Hohenlimburg“, erinnert sich Marie-Theres Konder vom Freundeskreis Schlossspiele zurück. Dass sie direkt zur Premiere zahlreiche Gäste begrüßen konnten, hätten sie damals nie gedacht. Für den wird „Hohenlimburg singt“ dann seine Rückkehr feiern.

Vorfreude auf das erste Lenneparkfest nach der Pandemie: (von links) Peter Berg von den Substitutes mit den Vertretern von CDU Hohenlimburg und Freundeskreis Schlossspiele Michael Glod, Jochen Eisermann und Marie Theres Konder, Willi Strüwer und Elke Adomeit. Foto: Marcel Krombusch

Das Mitsing-Konzert auf der Bühne im Lennepark am 17. Juni ab 15.30 Uhr ist zugleich der Auftakt für das Festprogramm an beiden Tagen. Am Samstagabend stehen die Substitutes auf der Bühne. Gespielt werden Oldies aus den 60ern bis 80ern, von Bands wie den Eagles und den Beatles. „Vor 60 Jahren veröffentlichten die Beatles ihre Debütsingle ‘Love Me Do’, das passt sehr gut in die Zeit“, freut sich Peter Berg, Frontmann der Substitutes, auf den Auftritt im Lennepark.

Der Hohenlimburger ist mit seiner Liveband dieser Tage viel unterwegs, spielt unter anderem auch auf dem Feuerwehrfest in Boele-Kabel und lockt zu dem Konzert-Format „Teatime“ mit Livemusik an der Kaffeetafel viele Besucher in das Werkhof Kulturzentrum. Beim Lenneparkfest im Juni rückt er mit Musikern aus Hattingen, Essen und Münster an, um für Stimmung zu sorgen.

Akkordeon und Schlager-Party

Mit Livemusik geht es auch am Sonntagmorgen weiter, wenn das Hohenlimburger Akkordeonorchester den zweiten Festtag eröffnet. Anschließend folgt ein Auftritt des Chores „La Voce“ und eine Schlager-Party mit den Musikern Zillertaler Bernd und Werner Preuß und Sängerin Susan Keen. Danach gibt es ein Wiedersehen mit Dario Weberg, der musikalische „Liebesperlen“ präsentieren wird. Eine Tanz- und Gymnastikshow des Polizeisportvereins Hagen und Irish-Folk-Musik der Band „The Cellarmen“ runden das Bühnenprogramm ab.

Kinderbasar am 18. Juni

Daneben wird es am 18. Juni wieder den beliebten Kinderbasar geben, wo Eltern alles anbieten können, was Jüngere brauchen: Vom Baby-Strampler über Kinderwagen bis zu Spielzeug, Schulranzen und Fußballtrikots. „In den vergangenen Jahren, als es kein Lennefest gab, bekam ich viele Anfragen, wann der Basar wieder angeboten wird“, berichtet Marie Theres Konder, die sich auch viel Zuspruch für die Neuauflage erhofft und Anmeldungen ab sofort entgegennimmt.

Voranmeldung nötig

Der Kinderbasar und Trödel unter dem Motto „Alles rund ums Kind“ läuft am 18. Juni von 11 bis 17 Uhr im Lennepark und ist offen für Jedermann. Es gibt keine Standgebühr. Wer einen Stand aufbauen will, muss sich vorher anmelden per E-Mail an marie-theres@konder.de oder mandy.pelka@aol.com.

Viele Gruppen aktiv

Neben dem Bühnenprogramm werden auch viele Gruppen und Verbände am Lenneparkfest teilnehmen. So bietet Bethel regional eine alkoholfreie Cocktail-Bar an, die Rumänienhilfe kommt mit ihrer Rollenrutsche, die Freiwillige Feuerwehr mit einem Leiterwagen und die Awo baut eine Hüpfburg auf und öffnet ihr Begegnungszentrum im Lennepark. Dazu stellen Marktanbieter wie Bauer Brenne ihre Waren zur Verfügung. Für das leibliche Wohl wird gesorgt.

Veranstalter ist CDU Hohenlimburg

Finanziert wird das Festtreiben im Lennepark von der CDU Hohenlimburg, die bereits reichlich Plakate im Bezirk verteilt hat und noch weiter im gesamten Stadtgebiet verteilen will. Ob sich das Fest unterm Strich rechnet, wird man sehen – aber die Frage stehe nicht im Vordergrund, betont Willi Strüwer. „Alle freuen sich, das wieder etwas passiert“. Jochen Eisermann, Schirmherr des Lenneparkfestes, ergänzt: „Ich bin froh und stolz, dass wir es geschafft haben, wieder so ein Fest auf die Beine zu stellen.“

Derweil steht Hohenlimburg im Juni viel Festtreiben bevor: Eine Woche nach dem Lenneparkfest startet das Stadtfest.

