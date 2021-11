Hohenlimburg: Lichtermarkt im Lennepark eröffnet

Am Freitag startete der Hohenlimburger Lichtermarkt. Der Markt läuft über das erste Adventswochenende. Auf dem Gelände gilt die 2G-Regel

Hohenlimburg. Mit Beginn der Dämmerung startete am Freitagnachmittag der Lichtermarkt im Lennepark. Bezirksbürgermeister Jochen Eisermann eröffnete das Markttreiben. Dazu spielte das Blasorchester und Pfarrerin Tabea Esch, Reformierte Kirche Hohenlimburg, hielt eine kurze Andacht.

20 Stände im Lennepark

Rund 20 Stände sind an diesem ersten Adventswochenende im Innenhof des Parks aufgebaut und locken zum vorweihnachtlichen bummeln. Der Markt läuft am Freitag bis 21 Uhr, am Samstag von 11 Uhr bis 21 Uhr und am Sonntag von 11 Uhr bis 18 Uhr. Wegen der Corona-Situation gilt auf dem kompletten Gelände die 2G-Regel – geimpft oder genesen. Ein Sicherheitsdienst führt Kontrollen vor Ort durch.

Hohenlimburgs Bezirksbürgermeister eröffnete am Freitagabend den Lichtermarkt im Lennepark. Bis zum Sonntag läuft das Markttreiben im Innenhof des Lenneparks. Foto: Marcel Krombusch / WP Hagen

Eintritt ist frei

Der Eintritt zum Lichtermarkt ist frei. Zahlreiche Vereine und Gruppen aus Hohenlimburg haben ihre Stände aufgebaut, grillen Würstchen und servieren Glühwein. An dem Marktwochenende wird es darüber hinaus eine Aufführung der Volkstanzgruppe Fröhlicher Kreis Hohenlimburg geben. Für Samstag und Sonntag um 15 Uhr wird der Nikolaus über das Marktgelände gehen und Stutenkerle an die Kinder verteilen. Auch die Band „Jim Honey & the Pülleken Boys“, bestehend aus Hohenlimburger Musikern wie Michael „Ede“ Koch (Lennebrothers Band), Hans Martin Moravek und Thorben Strassburger, hat ein Konzert angekündigt. Abgerundet wird das Programm mit einem ökumenischen Gottesdienst am Morgen des 28. November, dem ersten Adventssonntag.

Forum für Vereine und Gruppen

Der Markt soll auch ein Forum für hiesige Vereine und Verbände sein, um sich zu präsentieren. So werden neben hiesigen Händlern mit Honig, Seifen und Stoffen auch Gruppen wie die Rumänienhilfe und Religionsgemeinschaften mit Ständenvertreten sein. Zudem wird „Eisvogel“ Thomas Simon vor Ort seine „HohenlimBurger“ servieren. Neu beim Lichtermarkt dabei ist Bethel Regional.

Rund 20 Stände sind auf dem Lichtermarkt vertreten, darunter auch die Rumänienhilfe, die Hundehelfer von „Streetsouls“. Darüber hinaus bieten Händler unter anderem Strickwaren, handgemachte Stifte, Gewürze und Honig an. Foto: Marcel Krombusch / WP Hagen

