Hohenlimburg: Lichtermarkt soll dieses Jahr stattfinden

Hohenlimburg. Nach dem Corona-Ausfall im vergangenen Jahr soll der Hohenlimburger Lichtermarkt im Lennepark dieses Jahr wieder stattfinden

Der Lichtermarkt im Lennepark soll dieses Jahr stattfinden. Darauf hat sich das Organisationsteam des Vereins Lichtermarkt Hohenlimburg nun verständigt. Demnach sollen vom 26. bis 28. November wieder viele Stände den Innenhof im Lennepark beleben. Wegen der Corona-Pandemie musste der Lichtermarkt, der traditionell am ersten Adventswochenende stattfindet, im vergangenen Jahr ausfallen.

Vereinsgründung vor der Pandemie

„Wir hatten das Gefühl, es gibt das Bedürfnis und die Leute freuen sich, wenn etwas in der Öffentlichkeit passiert“, so Jörg Hörster, Pastor der Freien Evangelischen Gemeinde Hohenlimburg und Mitorganisator des Marktes. Man wolle daher versuchen, den Lichtermarkt in diesem Jahr wieder auf die Beine zu stellen – „immer unter der Maßgabe, das letzte Wort haben Ordnungsamt und Corona-Schutzverordnung.“ In den zurückliegenden Jahren zog der Markt mit seiner familiären Atmosphäre am ersten Adventswochenende viele Besucher in die Hohenlimburger Innenstadt, ab 2018 dann in den Lennepark. Es lockten bunte Lichter an den Bäumen, weihnachtliche Musik und viele Stände, die von hiesigen Händlern, Vereinen und Gruppierungen gleichermaßen betrieben wurden. Die Standgebühr sei entsprechend niedrig. „Wir verdienen mit dem Markt kein Geld“, sagt Jörg Hörster. Vielmehr gehe es darum, in der Vorweihnachtszeit einen Markt von Hohenlimburgern für Hohenlimburger anzubieten.

Auf Spenden angewiesen

Wie sich die Corona-Situation auf die Gestaltung der kleinen Budenstadt auswirkt, ist noch nicht klar. Zunächst will sich das Organisationsteam einen Überblick verschaffen, wie viele Interessenten es für einen Stand auf dem Markt in diesem Jahr gibt. Auch für Spenden ist der Verein „Lichtermarkt Hohenlimburg“ dankbar. Man hoffe zudem auf Zuschüsse aus der Bezirksvertretung Hohenlimburg.

Um einen Überblick zu bekommen, wie viele Aussteller in diesem Jahr am Lichtermarkt teilnehmen möchten, bitten die Organisatoren um eine Rückmeldung an Pastor Jörg Hörster, 01573/6476750 E-Mail: hoerster.joerg@gmail.com.

