Hohenlimburg: Lieferwagen brennt auf Obernahmer Straße aus

Auf der Obernahmer Straße in Hohenlimburg ist am Mittwochnachmittag ein Fahrzeug eines internationalen Lieferservices ausgebrannt. Aktuell ist noch unklar, wie es zu dem Brand in dem Fahrzeug kommen konnte. Vor Ort berichtete der Fahrer, dass es plötzlich im vorderen rechten Bereich des Fahrzeuges zu brennen begann und er sich in letzter Sekunde aus dem Fahrzeug retten konnte. Im Frachtraum des Fahrzeugs befanden sich zu diesem Zeitpunkt noch etwa 30 Pakete.

