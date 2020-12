Hohenlimburg: Maler-Azubi gibt seinem Chef Zeichenunterricht

Hohenlimburg Der Geflüchtete Tammam war in Syrien als Künstler tätig. Der Familienbetrieb Junge bildet ihn zum Maler- und Lackierer aus

Im kommenden Jahr 2021 feiert das Malergeschäft Junge an der Ostfeldstraße 6 ein besonderes Jubiläum. Dann wird das 100-Jährige gefeiert. Denn Wilhelm Junge, Großvater des aktuellen Firmeninhabers Hans-Joachim „Achim“ Junge, gründete am 5. April 1921 in Elsey einen Maler- und Lackiererbetrieb. „Mein Großvater, mein Vater und ich haben in diesen zehn Jahrzehnten sicherlich schon viele motivierte junge Männer und Frauen ausgebildet. Aber mit Sicherheit noch niemanden, der ein solches Talent und eine solche kreative Genialität mitgebracht hat wie Tamman Jaramani“, versichert Achim Junge. Der so Hochgelobte ist nämlich kein normaler Auszubildender zum Maler- und Lackierergesellen, der sich nach der Schullaufbahn einen handwerklichen Berufswunsch erfüllt.

Flucht aus Syrien endet in Iserlohn

Tammam Jaramani ist vielmehr 42 Jahre alt, hat in seiner Heimat Syrien an der Kunsthochschule ein akademisches Studium mit dem Bachelor abgeschlossen und danach in Damaskus zehn Jahre als Kunsterzieher und selbstständiger Künstler gearbeitet. Im September 2015 floh der Vater einer damals erst wenige Monate alten Tochter aus politischen Gründen über die Türkei mit einem kleinen Boot 17 Stunden nach Griechenland. Anschließend über die Balkan-Route (Ungarn / Österreich) nach Deutschland. In Unna wurde er aufgenommen. Von dort fand er in der Waldstadt Iserlohn eine Unterkunft. Zunächst in einem Obdachlosenasyl.

Erst nach acht Monaten erhielt er eine eigene Wohnung, so dass im Jahr 2018 seine Ehefrau mit Tochter Tala nachkommen konnte. Die hat im Frühjahr 2020 ein Brüderchen (Adam) bekommen, so dass inzwischen das Familienglück perfekt ist.

Zurzeit lebte das Quartett in einer kleinen Wohnung in Iserlohn-Gerlingsen. Hier hat sich Tammam Jaramani in einer Ecke des Flures ein winziges Atelier eingerichtet, um seiner großen Leidenschaft zu malen, nachgehen zu können.

Ausbildung zum Maler und Lackierer

Über Facebook fand der heute 42-Jährige im Jahr 2016 Kontakt zum Vorsitzenden des „Kunstvereins Iserlohn“ Andreas Wieloch. Dieser ermöglichte es ihm, u.a. im „Atelier im Karree 38“ in der Iserlohner Heide Mal- und Zeichenkurse zu leiten. „Er hat mir sehr geholfen, dafür bin ich ihm sehr dankbar“, betont Tammam Jaramani. Und einen dieser Kurse belegte Malermeister Achim Junge, der sich in seiner Freizeit seit vielen Jahren der Kunst des Zeichnens und des Malens widmet und sich damit einem Jugendtraum annähert. Dieser beinhaltete einst, freischaffender Künstler zu werden. Doch Vater Hans-Joachim Junge (Senior) überzeugte seinen Sohn im Jahr 1970 eine Maler- und Lackiererlehre zu beginnen, um später einmal in den Familienbetrieb einzusteigen.

Letztlich war es jedoch eine glückliche Fügung, dass Tammam und Achim, wie sie sich freundschaftlich bei der täglichen Arbeit ansprechen, beruflich zusammenfanden. Denn im Frühjahr des vergangenen Jahres fuhr Hans-Joachim Junge mit einem Firmenfahrzeug, auf dem die Werbung für sein Unternehmen prangte, zu einem von Tammam Jaramani geleiteten Zeichenkursus. Der fragte seinen Schüler nach einer Ausbildungsmöglichkeit, schließlich war es seit Monaten der große Wunsch von Tammam Jaramani, etwas Handwerkliches zu erlernen und eine Lehre zum Maler und Lackierer zu machen. Schnell waren sich die beiden Männer einig, wurden nach einem Berufspraktikum die auftauchenden kleineren Klippen bis zum Ausbildungsstart am 1. August 2019 umschifft.

So wurde der Schüler zum Ausbilder und der Lehrer zum Schüler. Es entstand eine Win-Win-Situation, die beiden Seiten hilft. Achim Junge weiß gegenwärtig einen begnadeten Künstler in seinem Team und Tammam Jaramani darf sich über eine grundsolide Ausbildung freuen, die ihm weiterhilft, mit seiner Familie in Deutschland noch fester Fuß zu fassen.

Sanierung von Fassaden

Und es gibt noch weitere Gewinner, wie gegenwärtig an der Lange Straße und am Wilhelmsplatz unübersehbar nachvollziehbar ist: die Kunden. Denn in Wehringhausen saniert das Duo zusammen mit Mitarbeiterin Liane Kütting Fassaden und Wohnungen. „Bei uns im Team herrscht ein gute Stimmung. Liane ist eine tolle Kollegin“, lobt Tammam die Mutter von drei Kindern. Um dann sogleich ein ganz dickes Kompliment von seinem Chef Achim Junge einzuheimsen. „Bei unseren Arbeiten hier wird deutlich, welches Juwel ich beschäftigte.“ Dabei bezieht er sich nicht nur auf das außergewöhnliche Gefühl für Farben, Farbgestaltung und Design seines Azubis, sondern auch auf die besonderen Fähigkeiten, große Wände mit liebevollen Details zu gestalten. Das wird an der Lange Straße in einem Seiteneingang deutlich, den Tammam Jaramani mit einem Portät des Dalai Lama aufgehübscht hat.

Welche beruflichen Perspektiven sich für den 42-jährigen Familienvater auftun können, wird aktuell thematisiert. Im Sommer des kommenden Jahres möchte dieser zunächst einmal seine Gesellenprüfung vor der Handwerkskammer ablegen. Dass er diese mit Leichtigkeit schaffen wird, davon ist Achim Junge überzeugt. Denn zusätzlich zu der unstrittigen handwerklichen Qualifikation verfügt Tammam zwischenzeitlich auch über die erforderlichen Sprachkenntnisse. So hat er bereits das C-1-Niveau, die zweithöchste Stufe für deutsche Sprachkenntnisse, durch erfolgreich absolvierte Sprachkurse erreicht.

Zurzeit tauschen sie einmal pro Woche in den Abendstunden die Rollen. Dann erteilt Tammam seinem Chef in dessen Privathaus Zeichenunterricht und gibt ihm danach für die nächste Unterrichtsstunde Hausaufgaben auf. Denn gegenwärtig dürfen aufgrund der Corona-Pandemie die vom Kunstverein Iserlohn angebotenen Kurse nicht stattfinden.

Zusammenschluss von Kunstfreunden

Der Kunstverein Iserlohn e.V. ist ein Zusammenschluss von Kunstfreunden, Künstlern und Kunstanfängern aller Fachrichtungen aus der Region.

Der 1. Vorsitzende ist Christoph Wieloch (Tel. 0157 806 99 810; E-Mail: vorsitz@kunstverein-iserlohn.de) aus Iserlohn. Seine Stellvertreterin ist Ella Muehlhaus.

Die Adresse des Ateliers lautet: Atelier im Karree 38, Vödeweg 9 -11, 58638 Iserlohn.