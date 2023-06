Der Bahnhof in Hohenlimburg.

Polizei Hohenlimburg: Mann am Bahnsteig angegriffen und ausgeraubt

Hohenlimburg. Ein argloser Mann (39) wurde am Bahnhof Hohenlimburg plötzlich attackiert.

Ein bislang unbekannter Täter griff am Dienstagabend in Hohenlimburg einen 39-jährigen Mann an und raubte ihm das Portemonnaie.

Nach Mitteilung der Polizei Hagen war es gegen 22.10 Uhr, als der 39-Jährige, der ihn Hohenlimburg wohnt, am Bahnsteig in der Bahnstraße stand und auf einen Zug nach Iserlohn wartete. Dort traf er auf eine Gruppe von Männern, mit denen er ins Gespräch kam.

Plötzlich griff ihn einer der Unbekannten an und schlug ihm mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Der 39-jährige ging aufgrund der heftigen Attacke zu Boden. Doch das genügte dem Angreifer noch nicht, der Unbekannte trat weiterhin auf sein Opfer ein und stahl anschließend dessen Geldbörse aus der Hosentasche.

Männer machen keine Angaben

Nach der Tat flüchtete der brutale Täter in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei nach dem Räuber in der unmittelbaren Umgebung des Hohenlimburger Bahnhofs verlief ohne Erfolg.

Die Polizisten befragten natürlich die anderen Männer aus der Gruppe zu der Tat, doch konnten diese keine Angaben machen, die die Ermittlungen vorangebracht hätten. Deshalb sollen sie demnächst erneut vernommen werden. Die Polizei hofft, dass sich dann vielleicht eine Spur zum Täter ergibt.

Verletzungen im Gesicht und am Oberkörper

Der ausgeraubte Mann musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden, er erlitt glücklicherweise nur leichte Verletzungen im Gesicht und am Oberkörper. Ob er die Klinik inzwischen wieder erlassen durfte, ist der Polizei nicht bekannt.

+++Lesen Sie auch: Drei Abiturienten aus Hohenlimburg mit einer 1,0 auf dem Zeugnis+++

Die Kriminalpolizei in Hagen hat die Ermittlungen wegen des Raubes übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066 bei der Polizei zu melden.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen