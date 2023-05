Hohenlimburg: Mann ballert am Kirchenberg mit Waffe herum

Mehrfach mit einer Schreckschusspistole (hier ein Symbolbild) in die Luft geschossen hat ein 38-Jähriger am Samstagabend auf einem Parkplatz am Kirchenberg in Elsey.

Elsey. Ein Mann hat Samstagabend am Kirchenberg in Elsey mit einer Waffe in die Luft geballert. Ein Anwohner hörte die Schüsse aus seinem Wohnzimmer:

Ein Mann hat am Samstagabend in Elsey mehrfach mit einer Pistole in die Luft geschossen. Gegen 22.30 Uhr hatte ein Anwohner am Kirchenberg von seinem Wohnzimmer aus mehrere Schüsse von dem Parkplatz am Erich-Berlet Stadion gehört. Er alarmierte die Polizei. Auf dem beschriebenen Parkplatz erkannten die Polizisten zwei abgestellte Autos, bei denen das Licht eingeschaltet war.

Schreckschusspistole im Auto

In einem der beiden Fahrzeuge saß ein 38-jährige Mann. Im Fußraum auf der Beifahrerseite fanden die Beamten einen Waffenkoffer, in dem sich eine Schreckschusspistole befand. Im Kofferraum des Fahrzeugs fanden sie außerdem mehrere Verpackungen mit Platzpatronen. Eine geöffnete Verpackung sowie mehrere Patronenhülsen lagen auf dem Boden vor dem Auto verteilt. Der 38-Jährige war nicht im Besitz eines Waffenscheins. Die Beamten stellten die Waffe sowie die dazugehörige Munition sicher .

Warum er in der Nacht auf einem Parkplatz mit einer Schreckschusswaffe in die Luft schießt, dazu wollte sich der Mann nicht äußern, so die Polizei auf Anfrage. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren gegen ihn wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ein. Die Kripo übernimmt die weiteren Ermittlungen.

Besitz ab 18 Jahren legal

Bei Schreckschusspistolen handelt es sich um sogenannte PTB-Waffen, die Platzpatronen o.ä. verschießen, ohne dabei Geschosse aus ihrem Lauf zu treiben. Diese PTB-Waffen können von Jedermann ab 18 Jahren gekauft werden. Der Besitz daheim ist legal. „Das führen einer Schreckschusswaffe in der Öffentlichkeit ist allerdings nur mit kleinem Waffenschein erlaubt“, erläutert Polizeisprecher Tim Sendler. Und öffentliche Plätze und Veranstaltungen dürfen mit Schreckschusspistolen generell nicht betreten werden, egal ob Waffenschein oder nicht.

