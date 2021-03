Hohenlimburg: Mann randaliert und flüchtet vor der Polizei

Am Dienstagabend randalierte ein 34-Jähriger in Hohenlimburg und flüchtete vor der Polizei. Foto: Andreas Bartel / WAZ FotoPool Polizei, Wesel, Bartel, NRZ

Oege. Am Dienstagabend hat ein 34-Jährige in Oege randaliert. Später versuchte er, über Bahngleise und Straße vor der Polizei zu flüchten.

Am Dienstag randalierte ein Mann in Oege und verletzte dabei zwei Polizeibeamte leicht. Wie die Polizei gestern mitteilte, waren Einsatzkräfte am Vortag gegen 21.30 Uhr in der Ziegelstraße auf einen 34-Jährigen gestoßen, der laut herumschrie. Er ließ sich durch die Polizisten nicht beruhigen und konnte auch auf Fragen nicht adäquat oder nur sehr sprunghaft antworten. Als seine Lebensgefährtin hinzukam, berichtete die Frau, dass der Hagener Drogen konsumiert hatte.

Flucht über Bahnübergang

Im weiteren Verlauf rannte der Mann vor den Beamten weg. Er lief über die Bahngleise in Richtung Oeger Straße ohne auf den Straßen- oder Schienenverkehr acht zu geben. Er wollte zudem die Tür eines Autos öffnen, dass er mittels Handzeichen angehalten hatte. Die Beamten hielten den Mann fest und zogen ihn von der Straße, damit er nicht erneut vor Fahrzeuge oder auf die Gleisen läuft. Der 34-Jährige wehrte sich daraufhin massiv gegen das Festhalten und schlug nach den Polizisten. Die Beamten wurden dabei leicht verletzt, blieben aber dienstfähig. Der Hagener kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus und wurde im weiteren Verlauf nach Rücksprache mit dem Ordnungsamt zwangseingewiesen. Er erhielt eine Strafanzeige.