Hohenlimburg: Mann singt laut in der Nacht - Polizeieinsatz

Hohenlimburg Ein 48-Jähriger hat nach Mitternacht in einem Haus in Elsey für Aufregung gesorgt. Als die Polizei kam, reagierte er zunächst nicht:

Ein 48-Jähriger löste am Donnerstag kurz nach Mitternacht einen Polizeieinsatz in der Heidestraße aus. Gegen 0.30 Uhr sang der Mann laut in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses und störte damit die Nachtruhe. Als eine Streifenwagenbesatzung an seiner Tür schellte und klopfte, reagierte der Mann zunächst nicht.

Kopfhörer getragen

Erst als die Einsatzkräfte sich als Polizisten zu erkennen gaben und hartnäckig forderten, dass der Hagener die Tür öffnet, kam er der Anweisung nach rund fünf Minuten nach. Der 48-Jährige gab an, dass er Kopfhörer aufgehabt habe und deshalb nichts gehört hatte. Er erhielt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Nachtruhe ab 22 Uhr

Die Nachtruhe ist in NRW über das Landes-Immissionsschutzgesetz geregelt. Demnach sind zwischen 22 Uhr und 6 Uhr „Betätigungen verboten, welche die Nachtruhe zu stören geeignet sind“. Ausnahmen gibt es etwa für Erntearbeiten. Auch sind Sondergenehmigungen zum Beispiel für Märkte und Volksfeste möglich.

Lied nicht bekannt

Je nach Dienstzeiten rückt im Stadtgebiet das Ordnungsamt oder die Polizei aus, wenn Störungen der Nachtruhe gemeldet werden. Solche Einsätze wie mit dem singenden Mann in der Heidestraße wären nicht unüblich, sagt Ramona Arnhold, Sprecherin Polizei Hagen. Welches Lied der Mann gesungen hat, sei nicht bekannt.

