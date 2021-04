Hohenlimburg: Mann stürzt von Baugerüst

An der Baustelle für einen neuen Seniorenwohnsitz in der Möllerstraße ist am Mittwochmorgen ein Mann von einem Baugerüst gestürzt.

An der Baustelle für einen neuen Seniorenwohnsitz in der Möllerstraße in Elsey ist am Mittwochmorgen ein Mann von einem Baugerüst gestürzt. Der Mann lag auf der ersten Ebene des Gerüstes. Aus welcher Höhe er stürzte, ist derzeit laut Leitstelle der Feuerwehr noch unklar. Auch über den Zustand des Mannes konnte bisher noch keine Auskunft gegeben werden. Vor Ort war neben dem Rettungswagen auch ein Löschfahrzeug, dass für den Fall einer aufwendigeren Rettung ausgestattet war.

Wir aktualisieren, sobald es neue Erkenntnisse gibt.