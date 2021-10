Hohenlimburg: Margit Bergmann – ein halbes Leben Erzieherin

42 Jahre lang hat die Hohenlimburgerin Margrit Bergmann im Kindergarten gearbeitet – zunächst an der Mühlenteichstraße, später an der Kaiserstraße. Heute ist die ehemalige Kindergärtnerin 80 Jahre alt. Sie erzählt, wie es ist, fast sein halbes Leben lang mit Kindern zu arbeiten.

Wenn man Margrit Bergmann beim Erzählen zuhört, denkt man schnell: Diese Frau könnte ein Buch über das, was sie erlebt hat, schreiben. 42 Jahre lang hat die Hohenlimburgerin im Kindergarten gearbeitet – zunächst an der Mühlenteichstraße, später an der Kaiserstraße. Heute ist die ehemalige Kindergärtnerin 80 Jahre alt. Sie erzählt, wie es ist, fast sein halbes Leben lang mit Kindern zu arbeiten.

Margrit Bergmann wurde am 21. September 1941 geboren. 1959, mit 18 Jahren, begann sie im Kindergarten an der Mühlenteichstraße ihre Ausbildung bei den Diakonissen. „Die Entscheidung war mehr zufällig, aber weil es mir dort so gut gefallen hat, bin ich geblieben“, erzählt die Hohenlimburgerin, „und ich habe sehr schnell festgestellt, dass die Kinder zu einem wunderbaren Leben beitragen.“

60 Kinder wurden damals noch in einem Raum betreut

Damals betreute die Hohenlimburgerin mit ihren Kolleginnen rund 60 Kinder – in einem Raum. Geöffnet war der Kindergarten zwischen 8 und 16 Uhr; die Kinder konnten ab einem Alter von vier Jahren kommen. „Die Kinder waren immer ruhig. Die Diakonissen waren dazu in der Lage, nur mit ihrer Stimme, die sie gehoben und gesenkt haben, die Kinder ruhig zu bekommen. In all den Jahren habe ich niemals ein Kind angeschrien.“

Aber seitdem habe sich auch viel verändert: „Ich glaube, dass die Eltern heute mehr zu sagen haben und viel mehr Bürokratie zu tun ist. Ich denke, dass wir früher einfach weniger Druck hatten.“ Eine Sache empfindet Margrit Bergmann heutzutage als besonders positiv: „Dass jeder in jeden Kindergarten gehen kann. Egal ob Türken, Italiener oder Spanier – jedes Kind soll akzeptiert werden.“

Ihre Lieblingsanekdote: Der Vater der in den Kessel kroch

Eine Geschichte ist der 80-jährigen aus ihrer Zeit ganz besonders im Kopf hängen geblieben: „Eines der schönsten Erlebnisse hatte ich mit einem Kindergartenvater. Damals hatten wir einen großen Kohleofen, wie bei Hänsel und Gretel. Der musste zum Heizen jeden Tag aufgefüllt werden. Weil ich so klein war, musste ich fast reinkriechen, um ihn zu füllen. Als ein Kindergartenvater das eines Tages gesehen hat, war er so schockiert, dass er gesagt hat, dass er das ab jetzt tun würde. Er ist jeden Tag gekommen, bestimmt vier Jahre lang.“

Aber auch noch andere Momente sind der Hohenlimburgerin im Gedächtnis geblieben: die Adventssammlung, Feste oder einfach Eltern mit lieben Worten. „Die Mütter haben sich viel angenommen und das Alter als Lebenserfahrung betrachtet, die ihnen in ihrer Erziehung manchmal helfen konnte“, so Margrit Bergmann.

Als der Ruhestand begann, fiel Margit Bergmann in ein Loch

Neben ihrer Arbeit im Kindergarten war die heute 80-jährige zudem ehrenamtlich tätig. 35 Jahre lang arbeitete sie in der Mädchenjungschar. Viele Mädchen, die nach dem Kindergarten in die Schule gingen, kamen dort zum Basteln, Spielen und Singen hin.

Seit dem 21. September 2001 ist Margrit Bergmann in Rente – ihr 60. Geburtstag. „Als ich aufgehört habe, bin ich schweren Herzens gegangen. Die Kinder waren mein Leben – nach meiner Familie. Ich habe sie geliebt und sie haben mich geliebt.“ Deshalb fiel der damals 60-jährigen nicht nur der Abschied selbst schwer: „Danach bin ich in ein ganz tiefes Loch gefallen. Ich hatte immer viele Kinder um mich herum und plötzlich saß ich in unserem großen Haus. Um die Ruhe auszublenden, habe ich auf jeder Etage ein Radio angemacht.“

Ein Museum erinnert daheim an die schöne Zeit im Berufsleben

Heute hat Margrit Bergmann ein kleines „Museum“ mit Erinnerungen Zuhause – Zeitungsartikel aus der Kindergartenzeit, Basteleien, Briefe, Gedichte und Karten von ehemaligen Kindern und Eltern. „Das war die schönste Arbeitszeit“, resümiert die Hohenlimburgerin. Oft trifft sie ehemalige Kindergartenkinder, die berufstätig sind, Familien haben oder selbst schon in Rente sind.

