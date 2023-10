Hohenlimburg: Mini-Auto in Brand, Schaufenster geplatzt

Hohenlimburg. Eine Kettenreaktion löste der Brand eines Kleinstfahrzeugs in Hohenlimburg aus. Das Auto brannte völlig aus.

Ein 64-jähriger Mann verletzte sich am Montagabend in Hohenlimburg leicht, nachdem sein Kleinstfahrzeug während der Fahrt Feuer gefangen hatte.

Der Hagener war nach Angaben der Polizei gegen 20.30 Uhr mit seinem Fahrzeug auf der Lenneuferstraße in Fahrtrichtung Unternahmerstraße unterwegs. Während der Fahrt bemerkte er, dass Rauch aus dem Motorraum seines Autos, das über eine zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h verfügt, stieg.

Als er am Fahrbahnrand anhielt, stand das Fahrzeug bereits in Brand. Beim Versuch, die Flammen mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen, verletzte sich der 64-Jährige leicht an der Hand. Auch sein in dem brennenden Wagen zurückgelassenes Mobiltelefon wurde ein Opfer der Flammen.

Feuerwehr löscht den Brand

Durch die Hitzeentwicklung wurde ein weiteres Auto in der Nähe des brennenden Fahrzeugs leicht beschädigt. Außerdem platzte eine Schaufensterscheibe im Erdgeschoss des unmittelbar neben dem brennenden Auto befindlichen Wohn- und Geschäftshauses.

Der herbeigerufenen Feuerwehr gelang es schließlich, das Feuer zu löschen. Die Fahrbahn der Lenneuferstraße wird am heutigen Dienstag gereinigt und auf Beschädigungen geprüft. Der 64-jährige Fahrer wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Kleinstfahrzeuge verfügen – genauso wie E-Scooter oder Motorroller mit 50 ccm – lediglich über ein Versicherungskennzeichen und nicht über ein Nummernschild wie andere Autos, die bei der Stadt zugelassen werden müssen. Wie die Polizei mitteilte, handelte es sich bei dem ausgebrannten Fahrzeug um einen Diesel-Wagen, nicht um ein elektrisch betriebenes Fahrzeug.

