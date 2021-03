Hohenlimburg mit geringstem Inzidenzwert in ganz Hagen

Hohenlimburg. Wo leben die Infizierten in Hagen? In welchen Bereichen stecken sie sich an? Welche Virusvarianten sind unterwegs? Der Überblick.

Im Stadtbezirk Hohenlimburg (28307 Einwohner) befinden sich aktuell aktuell 15 Corona-Infizierte in Quarantäne. Der Inzidenzwert nur mit Blick auf Hohenlimburg beträgt demnach 53. Von allen fünf Stadtbezirken ist Hohenlimburg damit der mit dem geringsten Inzidenzwert. So sieht es im restlichen Stadtgebiet aus.

Hagen-Mitte: 77441 Einwohner, 66 Infizierte, Inzidenzwert: 85,2

Hagen-Nord: 36725 Einwohner, 39 Infizierte, Inzidenzwert: 106,2

Haspe: 29746 Einwohner, 35 Infizierte, Inzidenzwert: 117,7

Eilpe/Dahl: 16476 Einwohner, 28 Infizierte, Inzidenzwert: 170.

In 76 Prozent aller Infizierten-Fälle in Hagen handelt es sich mittlerweile um die britische Virusmutation. Die am stärksten betroffenen Altersgruppen in Hagen sind die 20- bis 60-Jährigen. Insgesamt befanden sich zuletzt 619 Kontaktpersonen in Hagen in Quarantäne. 25,3 Prozent aller Testungen in Hagen weisen ein positives Ergebnis auf. Mittlerweile wurden 20877 Erstimpfungen in Hagen verabreicht und 7606 Zweitimpfungen. Die Impfquote in der Hagener Bevölkerung liegt damit bei 11,1 Prozent. Die meisten Hagener (55 Prozent) stecken sich im privaten Umfeld an. In knapp 27 Prozent der Fälle gilt der Infektionsort als „nicht ermittelbar“ und 14 Prozent der Menschen stecken sich in medizinischen Bereichen an.