Hohenlimburg: Mitarbeiterin macht Kasse auf – Dieb greift zu

Hohenlimburg. Die Polizei sucht einen dreisten Dieb, der in Hohenlimburg Geld aus einer Kasse gestohlen hat. Er trug einen Pulli mit dem Text „Capital Bra“:

Während eine Mitarbeiterin die Kasse öffnete, um Wechselgeld aus der Kassenlade zu nehmen, griff ein dreister Dieb zu – die Polizei sucht jetzt Zeugen für den dreisten Diebstahl in Hohenlimburg.

Dieb lässt Geldscheine mitgehen

Am Donnerstagnachmittag legte der Täter einen Artikel an der Kasse des Ladens in der Möllerstraße vor und bezahlte. Als die 57-jährige Mitarbeiterin die Kassenlade öffnete, griff der Unbekannte unvermittelt dort hinein und stahl eine unbekannte Menge an Geldscheinen. Anschließend lief der Mann aus dem Geschäft, stürzte dabei auf den Gehweg vor der Filiale, setzte seine Flucht aber über die Möllerstraße und den Elseyer Dorfplatz fort.

Polizei sucht Zeugen: Wer hat etwas gesehen?

Die Zeugin gab an, dass der Täter einen schwarzen Kapuzenpullover mit der goldenen Aufschrift „Capital Bra“ trug. Unter der Kapuze trug er eine weiße Kopfbedeckung. Zudem war er mit einer schwarzen Hose mit weißen Streifen und schwarzen Handschuhen der Marke Nike bekleidet. Die 57-jährige Mitarbeiterin blieb unverletzt. Die Kripo ermittelt und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter 02331/986 2066 zu melden.

