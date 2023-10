Hohenlimburg: Moschee am 3. Oktober für Besucher geöffnet

Die Ditib-Moschee in der Kronenburgstraße in Hohenlimburg öffnet am 3. Oktober ihre Pforten für Besucher.

Hohenlimburg. Führungen und türkisches Gebäck gibt es am 3. Oktober in der Ditib-Moschee in Hohenlimburg. Interessierte können auch am Mittagsgebet teilnehmen:

Die Ditib-Moscheegemeinde in Hohenlimburg lädt zum Tag der offenen Moschee am Dienstag, 3. Oktober, ein. Von 11 bis 18 Uhr wird das Gotteshaus an der Kronenburgstraße 14 für Interessierte offen stehen. Auch Mitglieder der Moscheegemeinde stehen bei dieser Gelegenheit zum Austausch zur Verfügung. Es werden Vorträge gehalten und Moscheeführungen angeboten.

Teilnahme am Mittagsgebet

Besucher haben die Möglichkeit Fragen zu stellen und sich mit Muslimen aus der Moscheegemeinde zu unterhalten; sowohl auch das Mittags- und das Nachmittagsgebet mitzuerleben. Für das leibliche Wohl werden Tee, Kaffee und türkische Spezialitäten angeboten.

„Tag der offenen Moschee“

Zum Feiertag am Tag der Deutschen Einheit findet jedes Jahr bundesweit auch der „Tag der offenen Moschee“ statt. Das diesjährige Motto lautet: „Das Gebet: besinnt, belebt, verbindet“.

Infos zur Ditib-Gemeinde Hohenlimburg über 02334 420080 oder per Email an: hohenlimburg_camii@t-online.de.

