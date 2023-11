Hohenlimburg: Motorrad rast mit 92 Sachen durch 30er-Zone

Der Motorradfahrer fuhr in Hohenlimburg in eine solche Lichtschranke.

Hohenlimburg. Die Polizei Hagen erwischte beim Blitzen in Hohenlimburg einen Motorradfahrer, der dreimal so schnell fuhr wie erlaubt.

Die Beamten des Verkehrsdienstes der Polizei Hagen, die am Dienstagnachmittag die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer in der Obernahmerstraße kontrollierten, hatten ihn schon kommen hören: einen Motorradfahrer, der mit „erschreckender Geschwindigkeit“, so die Polizei, durch die Stadt raste.

Dass Display der Lichtschranke zeigte 92 km/h an, obwohl dort nur 30 km/h erlaubt sind. Die Polizeibeamten hatten das ausgesprochen laute Fahrgeräusch des sich nähernden Motorrades, dessen Fahrer in Richtung Veserde unterwegs war, schon von weitem gehört.

Weil die Beamten das Kennzeichen des vorbeihuschenden Fahrzeugs deutlich ablesen konnten, konnten sie später auch den Halter des Motorrades ermitteln. An seiner Wohnadresse entdeckte die Polizei auch das Motorrad.

Den Fahrer erwartet nun ein Bußgeld von 560 Euro sowie ein zweimonatiges Fahrverbot.

