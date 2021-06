Hohenlimburg: Musical-Premiere bei den Schloss-Spielen

Hohenlimburg. Das Hauptstück der Schloss-Spiele ist die Komödie „Arsen und Spitzenhäuptchen“. Zudem feiert ein neues Musical von Claude-Oliver Rudolph Premiere

Knapp zwei Monate vor dem Start präsentiert der Freundeskreis Schloss-Spiele das Programm für die kommende Spielzeit. Unter der Überschrift: „Zeitleben“ gibt es dieses Jahr neben dem typischen Hauptstück auch die Premiere eines Musicals, mit der ein Gesicht aus der vergangenen Spielzeit auf den Schlossberg zurückkehrt.

Die Eröffnung

Beim Auftakt der Schloss-Spiele will Festspielleiter Dario Weberg die Folgen der Pandemie für die Kulturbranche in den Fokus rücken. „Ich möchte dafür öffentliche und private Kulturschaffende zusammenbringen“, so Weberg. „Wie haben sie diese Zeit erlebt und vor allem durchlebt?“

Im Anschluss soll bei einer Filmnacht der Blick nach vorne gehen: Gezeigt wird ein Film über die Kindheit von TV-Unterhalter Hape Kerkeling. Titel: „Der Junge muss an die frische Luft“.

Das Hauptstück

„Arsen und Spitzenhäuptchen“ heißt das Hauptstück der Spiele. Eine Krimi-Komödie mit reichlich schwarzem Humor über zwei ältere Damen, die Männer ermorden, um sie von ihrer Einsamkeit zu befreien. Zum zehnköpfigen Ensemble des Stücks gehören neben Dario Weberg, Beate Wiesner und Maria Liedhegener unter anderem auch der frühere SPD-Ratsherr Sven Söhnchen.

Die Rückkehr

Mit Claude-Oliver Rudolph („Das Boot“) kehrt das prominente Gesicht der zurückliegenden Spielzeit für zwei Abende in den Schlosshof zurück. Mimte Rudolph im vergangenen Jahr den lässigen Sportreporter („Ein seltsames Paar“), will er die Bühne im Schloss Hohenlimburg nun für die Premiere von „The Jules Verne Experience“ nutzen. Angelehnt an die Geschichte um Kapitän Nemo in „20.000 Meilen unter dem Meer“ präsentiert Rudolph dieses Musical, das von Hohenlimburg aus auf Tournee gehen soll. Zum Ensemble gehören unter anderem Schauspieler Fabian Harloff („Notruf Hafenkante“) und Sänger Dave Kaufmann, der Sohn von Schauspieler Günther Kaufmann. Die Musik kommt von der Techno-Band „U96“, Schöpfer der Filmmusik zu „Das Boot“.

Die Konzerte

Musikalisch setzt der Spielplan auf Stimmungshits und Unterhaltung. Erstmals im Programm ist das Gesangs-Duo Jackie Bredie und Dennis LeGree. Beide waren Teilnehmer der TV-Castingshow „The Voice“ und wohnen nur wenige Fahrminuten vom Schloss Hohenlimburg entfernt. Mit Band wollen sie Hits verschiedener Künstler aus dem Bereich Rock-Pop-Musical bieten. Motto: „Live & Love“. Die Band „Rock Kings Roll“ konzentriert sich derweil nur auf einen Künstler: Elvis Presley. Bei einem Tribute-Konzert sollen die Songs des „King of Rock ‘n’ Roll“ durch den Schlosshof schallen. Den Ökumenischen Gottesdienst begleitet, der Tradition folgend, das Hohenlimburger Akkordeon-Orchester. Ein Jazz-Konzert bildet den Abschluss der Spielzeit.

Das Kabarett

In diesem Jahr feiern die Schloss-Spiele das raue Ruhrpott-Kabarett. Einem der Gründerväter, Jürgen Mager, wollen Dario Weberg und Stefan Schröder ein Denkmal setzen, mit Rezitationen seiner Kunstfigur „Adolf Tegtmeier“. Mit dem Kabarettisten Bruno „Günna“ Knust kommt ein Könner des Genres auf den Schlossberg. Und passend zum diesjährigen 275. Geburtstag der Stadt Hagen will Robin Hiermer alias „Friedel Hiersenkötter“ unterhaltsam auf die Ortsgeschichte blicken. Die Kabarettistin Carmela De Feo, alias „La Signora“, gehört mit ihrem Akkordeon zu den Stammgästen der Spiele.

Das Hygiene-Konzept

Mit Details zum Hygiene-Konzept hält sich der Freundeskreis Schloss-Spiele noch zurück. „Wir können uns noch nicht festlegen“, verweist Geschäftsführerin Elke Adomeit auf die Entwicklung der Pandemie bis zum Start der Spiele. Tenor: Wir passen uns an. Aktuell plane man pro Veranstaltung mit 200 Gästen, die wie vergangenes Jahr an Gruppentischen bedient werden. Bei Bedarf seien Corona-Schnelltests vor dem Eingang zum Schloss möglich.

Der Spielplan im Detail

Am 13. August, 20 Uhr: Eröffnung mit Gesprächsrunde zur Kulturbranche in der Pandemie“ und Filmnacht mit „Der Junge muss an die Frische Luft“. Eintritt: 8 Euro Vorverkauf, 12 Euro Abendkasse.

Am 14. August, 20 Uhr: Premiere des Hauptstücks „Arsen und Spitzenhäubchen“. Weitere Vorführungen am 15., 22., 26., 27. und 28. August. Eintritt jeweils 22 Euro im Vorverkauf, 26 Euro Abendkasse.

Am 15. August, 11 Uhr: Ökumenischer Gottesdienst im Schlosshof. Eintritt mit Freikarten der Gemeinden.

Am 16. August 2021, 20 Uhr: Das Musical-Konzert „Live & Love“ mit Jackie Bredie und Dennis Legree. Eintritt: 22 Euro im Vorverkauf, 26 Euro Abendkasse.

Am 17. August, 20 Uhr: Kabarett mir „Günna“. Eintritt: 22 Euro Vorverkauf, 26 Euro Abendkasse.

Am 18. August, 20 Uhr: Tribute-Konzert „Night with the King“ mit Hits von Elvis Presley. Eintritt: 22 Euro im Vorverkauf, 26 Euro Abendkasse.

Am 19. August, 20 Uhr: Kabarett mit „Reden und Gerede des Adolf Tegtmeier“. Eintritt: 22 Euro Vorverkauf, 26 Euro Abendkasse.

Am 20. und 21 August, je ab 20 Uhr: Musical „The Jules Verne Experience“ mit Claude Oliver Rudolf und Musik der Band „U96“. Eintritt: 35 Euro Vorverkauf, 39 Euro Abendkasse.

Am 24. August, 20 Uhr: „Allein unter Geiern“ – Kabarett mit „La Signora“. Eintritt: 22 Euro Vorverkauf, 26 Euro Abendkasse.

Am 25. August, 20 Uhr: Kabarett zur 275-jährigen Stadtgeschichte mit Friedel Hiersenkötter. Eintritt: 22 Euro Vorverkauf, 26 Euro Abendkasse.

Am 29. August, 11 Uhr: Jazz-Konzert mit dem Maik Krahl Quartett. Eintritt: 10 Euro Vorverkauf, 14 Euro Tageskasse.

Der Karten-Vorverkauf beginnt am Freitag, 18. Juni. Karten gibt es dann in der Hohenlimburger Buchhandlung, Freiheitstraße und Lotto-Marx, Möllerstraße sowie über Proticket und 023316958845.

