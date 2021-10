Hohenlimburg: Nahmer Schweiz nach Hochwasser weiter gesperrt

Obernahmer. Vom Lahmen Hasen in Hohenlimburg gibt es weiterhin kein Durchkommen Richtung Lüdenscheid. Eine Stützwand ist bei der Flut eingestürzt.

Die Landschaft des oberen Nahmertals wird im Volksmund auch als Nahmer Schweiz bezeichnet. Wer über die Straße Lahmen Hasen hinaus Richtung Brenscheider Mühle und Lüdenscheid fährt, kann tatsächlich das Gefühl bekommen, im Allgäu oder in der Schweiz unterwegs zu sein. Seit der Hochwasser-Katastrophe am 14. Juli ist diese Durchfahrt aber nicht mehr möglich. Die Straße ist gesperrt und wird es auch noch länger bleiben.

Hohenlimburg: Stützwand stürzt bei Hochwasser-Katastrophe ein

Die Obernahmer entlang der Nahmer Schweiz über die Brenscheider Mühle zur Landstraße 692 liegt auf Hagener Stadtgebiet. Als der Starkregen am 14. Juli (bis zu 211 Liter pro Quadratmeter) das Nahmertal überflutete, stürzte wenige Meter entfernt vom Koenigsee eine städtische Stützwand an der Straße ein. „Die Straße ist auch weiterhin nicht befahrbar. Die Baumaßnahme zur Wiederherstellung der Wand wird sich voraussichtlich bis ins nächste Jahr hinziehen“, erklärt Stadt-Pressesprecherin Clara Treude, dass der malerische Schleichweg zwischen Hohenlimburg und Lüdenscheid noch länger abgeklemmt sein wird.

Kompletterneuerung der Straße gilt als unumgänglich

Dazu kommt: Auch der „Wördener Bach“ vom Lahmen Hasen zur Kreisstraße 24 ist gesperrt. Dieser Bereich liegt wiederum auf dem Gebiet der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde. „Leider hat das Unwetter die Straße vom Lahmen Hasen zur K 24, entlang des Wördener Baches, zum großen Teil schwer beschädigt. Die Fahrbahn ist an vielen Stellen unterspült und sogenannte Bachdurchlässe, also die Kreuzungen von Gewässer und Fahrbahn, sind so schwer beschädigt, dass eine Kompletterneuerung unumgänglich ist“, erklärt Marc Trappe aus der Nachrodter Gemeindeverwaltung.

Im Rahmen der Hochwasservorsorge müssten alle seitlichen Gewässerzuläufe von Geröll befreit werden, um bei weiteren Starkregenereignissen eine Geschiebeverlagerung zu verhindern. Die momentanen Arbeiten würden sich immer noch auf die Umgestaltung des Gewässerverlaufs beschränken, um für die Zukunft eine natürliche Wasserrückhaltung zu gewinnen.

Befahren ist strengstens untersagt: Es besteht Gefahr für Leib und Leben

Parallel werde die Sperrung ebenfalls genutzt, um notwendige Forstarbeiten entlang der Verkehrsfläche durchzuführen. Kurzfristig würden dann insgesamt vier Durchlassbauwerke erneuert und freiliegende Telekommunikationskabel neuverlegt, um anschließend die Deckenerneuerung in Asphaltbauweise durchführen zu können. „Eine genaue Prognose, wann wir mit einer Freigabe rechnen, kann ich zum derzeitigen Zeitpunkt leider nicht abgeben. Ich kann aber versichern, dass seitens der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde in Zusammenarbeit mit den ausführenden Unternehmen dauerhaft und ohne Unterbrechung an einer schnellen Freigabe gearbeitet wird“, sagt Marc Trappe. Das Befahren der Straße ist untersagt ist, da hier Gefahr für Leib und Leben besteht.

Wirt der Brenscheider Mühle ist von Hohenlimburg aus abgeschnitten

Tilemachos Delisavvidis ist Leidtragender dieser Straßensperrungen. Er ist der Betreiber des Restaurants Brenscheider Mühle. Und das seit mittlerweile fünf Jahren. „Als ich damals übernommen habe, war es keine leichte Zeit. Dann kam irgendwann Corona und als es gerade wieder alles richtig anlaufen konnte, kam das Hochwasser. Das war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte“, sagt Delisavvidis.

Die Brenscheider Mühle liegt quasi auf halbem Weg zwischender Obernahmer und Lüdenscheid. Die meisten seiner Kunden, sagt der Wirt, kämen „von unten“. Also aus Richtung Lahmen Hasen in Hohenlimburg. Darunter viele Motorradfahrer oder Oldtimer-Fahrer. „Viele Leute haben sich den Weg mittlerweile eingeprägt. Sie wollen nicht über die Autobahn fahren, sondern bewusst hier her.“

Tilemachos Delisavvidis wohnt mit seiner Familie auch direkt über der Gaststätte, die aus Richtung Lüdenscheid wieder anfahrbar. ist. „Ich muss die Situation jetzt erstmal aussitzen“, sagt der Gastronom.

