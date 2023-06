Hohenlimburg: Naturschützerin werden Prügel angedroht

Hohenlimburg. An der renaturierten Lenne kämpfen Naturschützer einen vergeblichen Kampf gegen rücksichtslose Naturfrevler.

Der Flussregenpfeifer ist ein streng geschützter Vogel, der sich auf der Vorwarnstufe zur Roten Liste für gefährdete Arten befindet. Im letzten Jahr hat die Stadtverwaltung in Hagen sogar eine Baustelle nahe des Hauptbahnhofs still legen lassen, damit ein dort brütendes Pärchen ungestört seine Jungen aufziehen konnte.

Was seinerzeit gelang, ist an der renaturierten Lenne allerdings nicht von Erfolg gekrönt. Die Sand- und Kiesbänke sowie die Inseln im Fluss sind eigentlich ein ideales Brutrevier für den scheuen Vogel. Denn Flussregenpfeifer legen ihre Nester einfach in Form einer flachen Mulde an, Eier und Küken sind perfekt getarnt und deshalb leicht zu übersehen.

Doch während Turmfalken, Füchse und Ratten – die natürlichen Feinde der Vögel – den Pfeifer-Nachwuchs nicht bemerken, wird der Bruterfolg von „Erholung“ suchenden Menschen zunichte gemacht. Rücksichtslos wird im Naturschutzgebiet an der Lenne gegrillt, gebadet und gelärmt. Hunde streunen ohne Leine am Ufer und im Wasser entlang. Die niederschlagsarmen Wochen haben es auch Zweibeinern möglich gemacht, die Inseln in der Lenne zu erreichen.

Stadt Hagen bittet vergeblich um Rücksicht

Naturschützer sind entsetzt. Im vergangenen Jahr haben fünf Flussregenpfeifer-Pärchen an der Lenne gebrütet, nicht ein Junges ist durchgekommen. In diesem Jahr hat Petra Klein, die für die Biologische Station Hagen Daten erhebt, nur noch ein Küken beobachtet. Es hat natürlich nicht überlebt.

Die Stadt Hagen hat Flyer erstellen lassen, auf denen sie darum bittet, die Kiesbänke von April bis September nicht zu betreten. Pustekuchen. Wenn sie die „Erholung“ Suchenden darauf hinweise, sich doch bitte aus bestimmten Gebieten fernzuhalten, würden ihr regelmäßig Prügel angedroht, berichtet Naturschützerin Klein.

Es ist Zeit, dass die Stadtverwaltung sich an der Lenne genauso energisch für den Schutz der Natur einsetzt wie sie das auf Baustellen tut.

