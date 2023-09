Enervie baut neue Trafostation in Hohenlimburg

Fast fünfzig Jahre alt ist das Umspannwerk am Brucker Platz in Hohenlimburg. Nun plant Netzbetreiber Enervie den Neubau an anderer Stelle.

Hohenlimburg. Enervie will das alte Umspannwerk an der Lenne in Hohenlimburg durch einen Neubau an anderer Stelle ersetzen. Die Arbeiten starten im Oktober:

Die Suche nach einem neuen Standort für die in die Jahre gekommene Trafostation in Hohenlimburg ist beendet: Bereits im Oktober will Netzbetreiber Enervie mit dem Bau ein neues Umspannwerk in Hohenlimburg starten. Dieses soll auf einer Fläche im Weinhof, neben dem Werksgelände des Unternehmens Bilstein, errichtet werden. Das hiesige Kaltwalzunternehmen hat das Grundstück an Enervie verkauft. Einen zweistelligen Millionenbetrag investiere man in den Neubau, heißt es in einer Mitteilung des Netzbetreibers.

Neubau bis 2026

Demnach soll das neue Umspannwerk bis 2026 fertiggestellt werden und mittelfristig das bestehende Umspannwerk am Brucker Platz in der Hohenlimburger Innenstadt ersetzen. Dieses ist fast 50 Jahre alt und inzwischen das Ende seiner technischen Lebensdauer erreicht, begründet Netzbetreiber Enervie den Neubau im Weinhof. Das neue Umspannwerk soll das Verteilnetz für die Industriebetriebe, Gewerbe und Privathaushalte in Hohenlimburg auf den neuesten technischen Stand bringen. Nach Inbetriebnahme des neuen Umspannwerks bleibt das alte Werk am Brucker Platz zunächst weiter in Betrieb, bis die nötigen Umschluss-Arbeiten im Netz abgeschlossen sind.

Anbindung per Erdkabel

Neben einem neuen Umspannwerksgebäude inklusive Hoch- und Mittelspannungs-Schaltanlagen plant Enervie auch eine neue Anbindung an das 110-Kilovolt-Hochspannungsnetz. Hierzu soll eine Kabel-Verbindung ausgehend von der 110-kV-Freileitung an der A46-Ausfahrt Hohenlimburg zum neuen Umspannwerk gelegt werden.

Neue Transformatoren

Zusätzlich errichtet Enervie zwei Transformatoren mit je 40 Megavoltampere (MVA), die die elektrische Energie aus dem 110-kV-Hochspannungsnetz in das 10-kV-Mittelspannungsnetz umwandeln. Weiterhin gehört auch die dazugehörige Schutz- und Leittechnik zur Ausstattung des neuen Umspannwerkes.

Stromversorgung gesichert

In der Planung habe man die aktuellen und künftigen Anforderungen vor Ort berücksichtigt, so Enervie. „Somit ist die sichere und zuverlässige Stromversorgung von Hohenlimburg langfristig sichergestellt.“

Die Stadtredaktion erklärt weitere Hintergründe im Laufe des Tages hier in diesem Artikel.

