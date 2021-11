Hohenlimburg: Kleiner Weihnachtsladen eröffnet am Rathaus

Hohenlimburg. Gegenüber vom Rathaus Hohenlimburg verkauft Beate Hermann seit heute Weihnachtsdeko. Zehn Prozent der Einnahmen gehen an Flutopfer gehen

Gegenüber vom Rathausgebäude in Hohenlimburg hat ein Laden eröffnet, wo es ab sofort Deko für die Weihnachtszeit zu kaufen gibt. Die Inhaberin wohnt nicht in Hohenlimburg, ist im Ort aber nicht fremd: Denn Beate Hermann war mit ihren Artikeln in den zurückliegenden Jahren häufig auf dem Weihnachtsmarkt von Schloss Hohenlimburg zu Gast. Vor einem Jahr hatte sie zudem in der Innenstadt einen Stand im „Hohenlimburger Weihnachtslädchen“ in der Fußgängerzone aufgebaut. Dort waren damals mehrere Händler unter einem Dach vereint.

Selbstgemachte Dekoration

Heute, ein Jahr später, verkauft sie ihre selbst gemachten Waren gegenüber vom Rathausplatz in der ehemaligen Filiale von „Hörgeräte Kind“, Freiheitstraße 4. Statt neuer Hörgeräte liegen in den Regalen nun die selbst gestalteten Adventskränze, Kerzen, Christbaumkugeln und Keramik-Engel von Beate Hermann. Die gelernte Zahntechnikerin fertigt seit mehr als 30 Jahren in ihrer Freizeit die Dekorationen an.

Beate Hermann arbeitet als Zahntechnikerin. In ihrer Freizeit gestaltet sie daheim in ihrer Werkstatt das ganze Jahr über Weihnachtsdekoration – und verkauft die Artikel vor den Festtagen auf Märkten in der Region. Foto: Marcel Krombusch / WP Hagen

Ein Hobby, das sie über das gesamte Jahr betreibt. Mit ihrem Stand (Das „Hühnernest“) ist sie auf Märkten in der Region unterwegs. Dass sie nun in den rund 60 Quadratmeter großen Laden einziehen konnte – für sie ein „absoluter Glücksfall“, wie sie sagt. „Ich hatte vorher noch andere leerstehende Ladenlokale in Hohenlimburg im Blick, doch dort werden inzwischen Spenden für die Betroffenen der Flut gelagert.“

Der Laden gegenüber vom Rathaus fiel ihr schon früher ins Auge. Als in den Schaufenstern zuletzt eine Foto-Ausstellung um Aufmerksamkeit warb, sind Beate Hermann und ihr Mann im Vorbeigehen wieder auf die Immobilie gestoßen. Der Vermieter sei ihnen sehr entgegen gekommen, so Hermann. „Daher möchte ich zehn Prozent der Einnahmen aus dem Laden an Flutbetroffene in Hohenlimburg spenden.“

In dem Ladenlokal gegenüber vom Rathausplatz in Hohenlimburg hat Beate Hermann auf knapp 60 Quadratmeter ihre Artikel verteilt. Sie wird das Ladenlokal nur für die Weihnachtszeit zwischennutzen. Eine langfristige Nutzung ist nicht geplant. Foto: Marcel Krombusch / WP Hagen

Stand auf Weihnachtsmarkt

Die „Weihnachtswerkstatt“ von Beate Hermann ist dienstags bis samstags geöffnet. Sie wird das Ladenlokal nur für die Wochen der Vorweihnachtszeit besetzen. Wie lange genau, das richte sich auch nach dem Zulauf, sagt sie. Daneben wird Hermann in diesem Jahr erneut mit einem Stand auf dem Weihnachtsmarkt am Schloss vertreten sein – dank Hilfe von Ehemann Ralf. Er wird dort den Verkauf übernehmen. „Das wird sportlich“, sagt er. Das Paar gibt sich zuversichtlich, die doppelte Belastung über diese Zeit zu stemmen. Grundsätzlich blicken sie positiv auf den Verkauf in Hohenlimburg, trotz unsicherer Corona-Lage. „Vergangenes Jahr hat es mit dem Hohenlimburger Weihnachtslädchen ja auch gut geklappt.“

