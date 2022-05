Die Mauer am Neuen Schloßweg muss saniert werden.

Bildung Hohenlimburg: Noch immer keine Sanierung in Aussicht

Hohenlimburg. Wird die Sanierung der mehr als 100 Jahre alten Stützmauern an der Wesselbach-Grundschule in Hohenlimburg zu einem Endlosprojekt?

Der Wirtschaftsbetrieb Hagen hatte nach Hinweisen aus der Bevölkerung die historischen Mauern im Spätwinter ‘22 „als nicht mehr stand- und verkehrssicher“ angesehen, deshalb am 21. März den Neuen Schlossweg halbseitig gesperrt, eine Lichtzeichenanlage installiert und ein absolutes Halteverbot eingerichtet. Begründung: Eine Gefährdung der Verkehrsteilnehmer ist nicht auszuschließen. Doch passiert ist seit fast zwei Monaten nichts.

Anwohner Peter Spohr hatte bereits nach der Berichterstattung dieser Zeitung Ende April Kontakt zur Stadtverwaltung aufgenommen und erfahren, dass die Sanierung der Mauer „Jahre dauern könne“. „Jahre?“, so Spohr.

Verwaltung will sich nicht konkret äußern

Auf Anfrage wollte sich die Verwaltung aktuell nicht konkret zu dieser Fragestellung äußern. Sie teilt nur mit, was ohnehin bekannt ist. „Aktuell laufen Vorbereitungen für erforderliche Untersuchungen, um in einem ersten Schritt den tatsächlichen Schadenumfang festzustellen. Bedingt durch die momentane starke Auslastung der zu beauftragenden Firmen, kann heute noch nicht abgesehen werden, wann in der Örtlichkeit wahrnehmbar tatsächlich mit den Voruntersuchungen begonnen werden kann.“

Für Anwohner Peter Spohr ist diese Antwort mehr als unbefriedigend. Er hofft deshalb, dass die Bezirksvertretung Hohenlimburg die Sanierung der Mauer auf die Tagesordnung setzt und die Verwaltung dann konkret Stellung zur weiteren Vorgehensweise nimmt.

Erhalt der Krieger-Steine

Zwischenzeitlich hat sich Hans-Hermann Krieger aus Unna gemeldet. Er hat mit großem Interesse in dieser Zeitung gelesen, dass der Bürgerverein Wesselbach sich bei einer Sanierung der Bruchstein-Mauer für den Erhalt der Krieger-Steine ausgesprochen hat. Diese tragen die Inschrift W. Krieger und A. Krieger. „Wilhelm Krieger war mein Ur-Großvater. Ihm und seiner Ehefrau Amalie gehörte damals das Grundstück, auf dem die Wesselbachschule steht. Dort betrieb er eine Beerenfarm. Daraus stellte er Beerenweine her.“

Nach den Recherchen von Hans-Hermann Krieger setzte dann der Sohn von Wilhelm und Amalie, Hermann-Wilhelm Krieger, die Tradition der Beerenweinherstellung fort. Durch einen tragischen Unglücksfall verstarb dieser im Jahr 1902 oder 1903, sodass dessen Ehefrau Emma Caroline Krieger sich gezwungen sah, das Grundstück an die Stadt Hohenlimburg für 25.000 Goldmark zu verkaufen, auf dem dann im Jahr 1908 das Schulgebäude erstellt worden war.

„Ich hoffe auch, dass bei einem Neubau der Stützmauer die Krieger-Steine wieder eingelassen werden. Ansonsten bin ich bereit, diese zu sichern und eventuell sogar nach Unna zu holen“, so Hans-Hermann Krieger.

