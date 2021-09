Hohenlimburg: NRW-Verkehrsminister kommt für Radtour

NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst, hier bei einer Rede in Herne, kommt am Montag für eine Radtour nach Hohenlimburg.

Hohenlimburg/Letmathe. Der NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst kommt für eine Radtour nach Hohenlimburg. Die CDU lädt zum Mitradeln

NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst wird am kommenden Montag, 20. September, in Hohenlimburg zu Gast sein. Zusammen mit dem CDU-Bundestagskandidaten Christian Nienhaus ist eine Radtour vom R-Café in Letmathe bis zum Renaturierungsprojekt an der Lenne im Gewerbegebiet Lennetal geplant. Start der Radtour ist ab 17 Uhr am R-Café in Letmathe, Lennedamm 11.

Von Hochwasserschutz bis Radwegausbau

Bei der Tour will der NRW-Verkehrsminister auch Stellung beziehen zu den Themen Regulierung der Hochwasserschäden, Lenne-Ruhr-Radweg, Maßnahmen zum Naturschutz und Wildwasser-Strecke, so die CDU in einer Mitteilung.

Der Christdemokrat Hendrik Wüst ist seit vier Jahren als Verkehrsminister im Kabinett von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet aktiv. Hendrik Wüst wurde 1975 in Rhede, Westfalen, geboren. Er ist verheiratet und hat eine Tochter.

Interessenten, die die Fahrradtour begleiten wollen, können sich bei der CDU Hohenlimburg anmelden: per E-Mail an info@cdu-hohenlimburg.de oder telefonisch über 0173 532 6325 (Willi Strüwer).

