Hohenlimburg: Obernahmer – Rohre für Glasfaser kommen früher

Deutsche Glasfaser und Wirtschaftsbetrieb stimmen ihre Arbeiten am Lahmen Hasen in Hohenlimburg ab: In Kürze sollen die ersten Leerrohre von Deutsche Glasfaser gelegt werden. Zeitgleich wird die Straßendecke vom Wirtschaftsbetrieb erneuert.

Die Deutsche Glasfaser rückt in Kürze am Lahmen Hasen an, um dort drei Leerrohre für die künftige Internetleitung zu verlegen. Damit reagiert der Konzern auf die jüngste Berichterstattung dieser Zeitung über die erheblichen Einschränkungen für Anwohner in den kommenden Monaten. Denn wegen Flutschäden wird die Straße Lahmen Hasen im Nahmertal bis Dezember vom Wirtschaftsbetrieb Hagen auf mehreren hundert Metern saniert. Kurz darauf gibt es erneut Einschränkungen. Dann rückt nämlich Deutsche Glasfaser an, um Verkabelung in den Boden zu legen.

Treffen von Projektleitung und Wirtschaftsbetrieb

Um den Anwohnern entgegen zu kommen, gab es nun am Lahmen Hasen ein Treffen der Bauprojektleitung von Deutsche Glasfaser mit Vertretern vom Wirtschaftsbetrieb. Gesprochen wurde über eine mögliche Zusammenarbeit vor Ort. Das Ergebnis: „Wir sind übereingekommen, dass wir bereits in Kürze drei Leerrohre mit verlegen werden“, so ein Sprecher von Deutsche Glasfaser. Die drei Leerrohre werden an Stellen verlegt, die die Straße kreuzen.

Der Großteil der Arbeiten von Deutsche Glasfaser wird dann voraussichtlich zum Ende des Jahres an den Gehwegen stattfinden, die zurzeit bei der Straßensanierung keine große Rolle spielen. Wann genau die Deutsche Glasfaser mit den Hauptarbeiten vor Ort beginnt, hängt auch von der Witterung ab.

Förderrichtlinien doch kein Hindernis

Die neuen Glasfaserkabel in Hagen werden über einen Fördertopf von Bund und Land finanziert. Erst hieß es seitens Deutsche Glasfaser, die Förderrichtlinien würden eine Verlegung von Glasfaser zeitgleich mit der Sanierung der Straße nicht vorsehen. Hier rudert man nun zurück. „Grundsätzlich eingeschränkt wird die Koordination mit anderen Tiefbaufirmen nicht.“ Die Starkregen-Flut am 14. Juli hat im Nahmertal schwere Schäden hinterlassen. Der Verkehr läuft bis heute nur eingeschränkt, weil die Straßen vom Lahmen Hasen in Richtung Lüdenscheid und in Richtung Wiblingwerde schwer beschädigt und daher weiterhin gesperrt sind. Bis die beiden Verkehrswege saniert sind und wieder befahren werden können, werden noch Wochen bis Monate dauern.

Deckenerneuerung nach Flut

Auch der Straße Lahmen Hasen hat die Flut arg zugesetzt. Aktuell wird die Straßendecke deshalb auf Höhe der Hausnummern 1 bis 12 komplett erneuert. Auch die Gehwege sollen in Teilen saniert werden.

Busse fahren wegen der Bauarbeiten nur bis zur Haltestelle „Nimmertal“. Anlieger und Fußgänger können die Straße und Gehweg aber weitestgehend nutzen. Die Sanierung der Straße Lahmen Hasen soll bis zum 5. Dezember andauern.

