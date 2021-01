Hohenlimburg: Öl aus der Lenne fließt bis in den Hengsteysee

Nach einem Tag im Wasser: Die Ölsperre in der Lenne am Wildwasserpark Hohenlimburg. Derzeit liegen mehrere Sperren im Fluss, um das Öl zu sammeln. Die Sperren bleiben, bis das Umweltamt Entwarnung gibt.

Hohenlimburg/Herdecke Die Ölverschmutzung in der Lenne hat auch den Hengsteysee erreicht. Kleine Mengen des Öls wurden am Wehr im Schiffswinkel entdeckt.

Der Ölfilm, der gestern auf der Lenne in Hohenlimburg entdeckt wurde, reicht über den Fluss hinaus: Wie die Stadt Hagen mitteilt, ist auch im Hengsteysee eine kleine Menge dieses Öls nachgewiesen worden. Mitarbeiter des Ruhrverbandes hatten bereits am Dienstagmorgen eine leichte Verunreinigung vor dem Wehr „Im Schiffswinkel“ festgestellt. Das Öl wurde zwar vom Wehr weitgehend zurückgehalten und floss nicht weiter durch die Ruhr. Doch bis dahin hatte es bereits einige Kilometer in der Lenne zurückgelegt.

Mehrere Ölsperren in der Lenne

Anwohner der Lenneuferstraße in Hohenlimburg hatten gestern gegen Mittag erstmals den Ölfilm im Fluss bemerkt und der Feuerwehr gemeldet. Darauf errichteten Einsatzkräfte flussabwärts drei Ölsperren: zwischen dem Wildwasserpark in Hohenlimburg und der Firma Premium Pulp & Paper in Hagen-Kabel. Die Maßnahme zeigte schnell Wirkung: An der Ölsperre in Kabel wurde gestern Nachmittag kein Öl mehr im Fluss nachgewiesen.

"Doch schon zuvor muss eine kleine Menge Öl von der Lenne in den Hengsteysee geflossen sein", so die Stadt Hagen heute. Zuständige der Unteren Wasserbehörde sowie des Ruhrverbands und der Bezirksregierung Arnsberg seien vor Ort und das Wasser werde nun untersucht. Zudem wurden mehrere Spezialfirmen beauftragt, das Öl vollständig aus dem Fluss zu entfernen. Die Arbeiten laufen noch. Gleichzeitig wird von dem Pumpspeicherkraftwerk am Koepchenwerk aktuell kein Wasser abgepumpt.

Ursprung im Nahmerbach

Das Öl stammt nach ersten Erkenntnissen ursprünglich aus dem Nahmerbach und floss von dort weiter in Lenne und Hengsteysee. Die Ölsperren, die seit gestern in der Lenne hängen, werden erst abgebaut, wenn das Umweltamt Entwarnung gibt.

Öl-Unfall erst im November

Erst vor knapp zwei Monaten musste die Feuerwehr ausrücken, um eine Ölsperre durch die Lenne zu ziehen. Etwa auf Höhe der Profilstraße hatte damals ein Mitglied der Angelfreunde Lenne-Hohenlimburg bemerkt, wie eine größere Menge Öl durch ein Kanalrohr in die Lenne lief. Der Kanal wurde später gespült. Wie die Stadt nun mitteilte, habe die Untere Wasserbehörde nach diesem Vorfall mehrere Proben aus der Lenne genommen und analysieren lassen. Dabei stellte sich heraus, dass das Öl ursprünglich aus dem Bach Röhrenspring kam. „Dort sollen – soweit dies im Lockdown möglich ist – zeitnah genauere Untersuchungen mit Unterstützung des Wirtschaftsbetrieb Hagen (WBH) stattfinden.“ Man werde die nächsten Schritte in enger Abstimmung mit der Bezirksregierung Arnsberg und der Oberen Wasserbehörde einleiten, um den Verursacher zu finden.