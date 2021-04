Hohenlimburg: Petition für schwerbehinderten Gabriel (6)

Anna Mroz mit ihrem Gabriel. Das Kleinkind leidet an Muskeldystrophie. Die Familie lebt in Hohenlimburg und braucht einen Rollstuhl-Aufzug.

Oege. Jetzt befasst sich der Petitionsausschuss des Landtags mit Familie Mroz aus Hohenlimburg. Die braucht einen Rollstuhlaufzug für Gabriel (6).

Der Hagener Landtagsabgeordnete Wolfgang Jörg (SPD) hat jetzt „Nägel mit Köpfen“ gemacht. Auf seinen Antrag wird sich der Petitionsausschuss des Landtags NRW am Donnerstag, 6. Mai, im Hohenlimburger Rathaus treffen, um gemeinsam zu erörtern, wie dem Sechsjährigen Gabriel Mroz und seinen Eltern kurzfristig geholfen werden kann.

Denn bislang haben die Bemühungen und die damit verbundenen Gespräche des SPD-Landtagsabgeordneten, die Stadt Hagen „ins Boot der Hilfe“ für Gabriel zu bekommen, nicht gefruchtet. Deshalb soll nunmehr im Petitionsausschuss ein Weg gefunden werden. Zur nicht-öffentlichen Sitzung Anfang Mai sind nämlich zusätzlich zur Stadt auch Mitarbeiter der NRW-Ministerien, der Krankenkasse und Familie Mroz eingeladen.

Eltern können Geld für Aufzug nicht aufbringen

Rund 10.000 Euro an Spenden gesammelt Die Volksbank Hohenlimburg hat Mitte März ein Spendenkonto für Gabriel eingerichtet. DE 36 450 615 244 003 432 801 (Fam. Mroz, Stichwort Gabriel). Darauf sind bislang rund 10.000 Euro eingegangen. Der Petitionsausschuss des Landtags NRW ist eine zentrale Anlaufstelle für Bürger bei Ärger mit Behörden oder Verwaltungen. Die Ausschussmitglieder suchen dann als Mittler zwischen Behörden und Bürgern nach einer gemeinsamen Lösung. Rund 5000 Bürger nutzen in NRW jährlich die für sie kostenfreie Möglichkeit einer Petition

Die Vorgeschichte: Im August 2020 hatte Mutter Anna Mroz bei der Stadt Hagen und in Gesprächen mit dem damaligen Bezirksbürgermeister Hermann-Josef Voss um Hilfe nachgefragt. Denn ihr damals noch fünfjähriger Sohn Gabriel leidet an einer unheilbaren Muskelerkrankung und sitzt deshalb den Großteil des Tages im Rollstuhl.

Um Gabriel mit dem Rollstuhl von der Straße Am Predigerstuhl hoch auf das Grundstück des Hauses der Familie in Oege hieven zu können, plant die Familie den Anbau eines einen Aufzugs (diese Zeitung berichtete). Kosten: rund 20.000 Euro. Eine Summe, die die Eltern nicht aufbringen können. Deshalb hofften sie auch auf Unterstützung durch die Stadt. Die reagierte auch nach Monaten nicht und verwies im Februar 2021 vielmehr an die Fachleute der Arbeiterwohlfahrt (AWo).

Stadt schickt Mitarbeiterin

Ein Bericht in dieser Zeitung Mitte März und das Versprechen von Wolfgang Jörg (MdL und Vorsitzender der AWo Hagen), helfen zu wollen, schien Bewegung in die Sache zu bringen. Eine Mitarbeiterin der Stadt suchte Familie Mroz auf, um sich zu informieren und Lösungen zu finden.

Doch auch nach mehr als vier Wochen scheinen diese fern der Realität zu liegen, so dass Wolfgang Jörg nun den Petitionsausschuss angerufen hat und alle Akteure, die helfen können, zur Beratung an einen Tisch bringt. „Still ruht bei der Stadt Hagen bislang der See“, ärgert sich Jörg, „Ziel der Petition ist es deshalb, eine Lösung zu finden, um der Familie zu ermöglichen, ein normales Leben zu führen.“

Landtagsabgeordneter will vorweggehen

Sie sei wegen des Petitionstermines aufgeregt, betonte Anna Mroz auf Anfrage. „Aber Herr Jörg hat mir alle Sorgen genommen und gesagt, ich soll an diesem Tag ganz entspannt ins Rathaus kommen. Er gehe als Ansprechpartner vorweg.“

Und was sagt die Stadt Hagen, die nun in der nicht-öffentlichen Sitzung mit Vertretern des Landes und der Krankenkasse gewaltig unter Druck steht, und erklären muss, warum der Familie nach Auffassung von Wolfgang Jörg bislang keine adäquaten Hilfsangebote gemacht worden sind? „Der Vorwurf der Untätigkeit kann seit dem Bekanntwerden der Angelegenheit in der Abteilung ,Hilfen für Senioren, Pflegebedürftige und behinderte Menschen’ im Fachbereich Jugend und Soziales der Stadt Hagen am 2. März nicht nachvollzogen werden“, so Clara Treude, Sprecherin der Stadt. Anfang März ging ein Anschreiben an die Familie, und es erfolgte ein Hausbesuch am 23. März.

Stadt Hagen hat Familie „ausführlich beraten“

Dabei gab es eine ausführliche Beratung zu notwendigen Leistungen im Rahmen der Eingliederungshilfe sowie Hilfsmitteln durch die Kranken- und Pflegekasse. „Die Familie hat sich am 14. April per E-Mail an die Stadt gewandt und den Sozialhilfe-Grundantrag sowie einen Fragebogen zur persönlichen Sicht übersandt. Leider ist aus dem Antrag nicht ersichtlich, welche konkreten Hilfsmitteln beantragt werden sollen. Darauf wurde die Familie Mroz schriftlich am 21. April hingewiesen.“