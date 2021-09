Hohenlimburg: Pferd „Didi“ büxt aus – Polizei alarmiert

Am 12. September meldete ein Anrufer der Polizei Hagen ein freilaufendes Pferd in Hohenlimburg. Passanten hielten das Tier fest – und die Polizei übergab es später an seine Besitzerin.

Lennetal. Pferd „Didi“ hält Passanten und Polizei auf Trab: Am Sonntag war das Tier im Lennetal ausgebüxt – mit glimpflichem Ende

Am Sonntagnachmittag meldete ein Anrufer der Polizei in Hagen ein freilaufendes Pferd in Hohenlimburg. Gegen 17.20 Uhr hatte er das Tier im Bereich der Tiegelstraße im Gewerbegebiet Lennetal gesichtet und beobachtet, wie es in Richtung des Radweges an der Lenne davonlief. Über die Buschmühlenstraße galoppierte der Wallach weiter in Richtung Bandstahlstraße, wo er von Passanten festgehalten und an die eingesetzten Polizeibeamtinnen übergeben werden konnte.

An Besitzerin übergeben

Die Beamtinnen passten auf das Pferd, das auf den Spitznamen „Didi“ hört, bis zum Eintreffen der Besitzerin auf. Das Tier hat den Ausflug unbeschadet überstanden.

