Das Turmblasen vom Rathausturm, wie hier am Weihnachtstag 2018, gehört seit Jahren zu den liebevoll gepflegten Traditionen in Hohenlimburg.

Tradition Hohenlimburg: Posaunen am Weihnachtstag auf dem Rathausturm

Hohenlimburg. Nach Corona-Pause im vergangenen Jahr erklingen am ersten Weihnachtstag wieder die Posaunen vom Rathausturm in Hohenlimburg

Am ersten Weihnachtstag erklingen ab ca. 12.15 Uhr die Posaunen vom Rathausturm in Hohenlimburg: Das traditionelle Turmblasen wird in diesem Jahr wieder stattfinden. Der Elseyer Posaunenchor freut sich, dass diese Tradition nach der Corona-Unterbrechung im vergangenen Jahr fortgesetzt werden kann. Eine Besonderheit dabei ist das Zusammenwirken mit dem Rathaus-Glockenspiel.

Posaunen und Glockenspiel

„So eine Möglichkeit gibt es kaum irgendwo sonst“, sagt Chorleiterin Bettina Pahnke, die das Glockenspiel bedienen wird. „Dadurch bekommt das Ganze ein besonderes Gepräge. Es ist allerdings auch nicht ganz einfach. Die Bläserinnen und Bläser stehen unmittelbar vor den Glocken, das Glockenspiel wird jedoch auf einer Tastatur im Erdgeschoss des Rathauses gespielt. Man hört dort alles mit erheblicher zeitlicher Verzögerung.“ Wenn das Wetter stimmt, dürfen sich alle Hohenlimburger auf das weihnachtliche Musizieren freuen.

