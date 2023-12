Hohenlimburg: Puppenmacherin baut Sterntaler aus Stoff

Puppenmacherin Miriam Colombet hat in ihrem Atelier in Hohenlimburg mehrere Figuren für das Kinder-Puppentheater „Sterntaler“ im Theater an der Volme gebaut.

Hohenlimburg Für das Kinder-Puppentheater „Sterntaler“ im Theater an der Volme hat Miriam Colombet mehrere Figuren in ihrem Atelier gebaut:

Das Kinder-Puppenheater „Sterntaler“ im Theater an der Volme hat mehrere Figuren aus Hohenlimburg auf der Bühne - darunter auch die Hauptfigur: So hat Puppenmacherin Miriam Colombet in ihrem Atelier in Elsey die Figur von Sterntaler ebenso gefertigt wie einen Wichtel, der in dem Stück vorkommt. Mehrere Monate hat sie an den Puppen gearbeitet, die ihren ersten großen Auftritt bereits bei der Premiere des Stücks vergangene Woche gefeiert haben.

Die Hauptfigur des Kinder-Puppentheaters „Sterntaler“ im Theater an der Volme: Für die Puppe von Sterntaler musste jedes Haar einzeln eingefädelt werden. Die Arbeit an den Puppen hat mehrere Monate gedauert. Foto: Marcel Krombusch / WP Hagen

Menschen und Puppen

Das Theaterstück „Sterntaler“ nach dem gleichnamigen Märchen der Gebrüder Grimm dauert rund 45 Minuten und wird nicht allein von Puppen erzählt, sondern auch Menschen stehen auf der Bühne - wie die Tochter von Miriam Colombet. Die 10-jährige Nora steht in dem Stück das erste Mal auf der Bühne und spielt in einer Szene gemeinsam mit einer Puppe Klavier, berichtet Mutter Miriam Colombet stolz. In weiteren Rollen sind Annemarie Mayer und Theaterchef Stefan Schroeder zu sehen. Für Miriam Colombet ist es nach „Der kleine Prinz“ das zweite Mal, dass ein Kinder-Puppentheater im Theater an der Volme aufgeführt wird. Sie hofft, dass es nicht das letzte Mal bleibt: „Wir würden das Puppentheater dort gerne etablieren“. Ob es so hängt vor allem mit dem Interesse der Zuschauer zusammen.

Die Aufführungstermine vom Kinder-Puppentheater „Sterntaler“ im Theater an der Volme in den Elbershallen sind am kommenden Freitag, 8. Dezember, um 16 Uhr, am Samstag, 9. Dezember, um 11 Uhr sowie am Freitag, 15. Dezember, um 16 Uhr, am Samstag, 30. Dezember, um 15 Uhr. Die letzte Aufführung ist am Samstag, 6. Januar 2024, um 15 Uhr im Theater an der Volme. Karten kosten 12 Euro, bzw. 8 Euro ermäßigt für Schüler, Studierende, Auszubildende, Arbeitslose sowie FSJler oder junge Erwachsene im Bundesfreiwilligendienst jeweils bis 27 Jahre. Das Theaterstück richtet sich an Kinder ab 3 Jahren.

