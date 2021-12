Hohenlimburg: Reichlich Spielzeug im Werkhof auf Lager

Hohenlimburg. Beim Projekt „Rückspiel“ im Werkhof stapeln sich die Spielzeug-Spenden. Ein großer Transport ging nun an bedürftige Kinder auf Mallorca

Von Spielzeugautos und Bauklötzen bis hin zu Laufrädern, Puppen und Playmobil: Randvoll beladen mit Spielzeug aller Art verließ jüngst ein Transporter den Innenhof vom Werkhof in Hohenlimburg. Das Ziel: Die spanische Ferieninsel Mallorca. Hinter dem Steuer des Transporters saßen freiwillige Helfer der Hilfsorganisation „Hope Mallorca“, die sich um bedürftige Kinder auf der Insel kümmert.

Besuch in Hohenlimburg: Mitarbeiter von "Hope Mallorca" holen Spielzeug für bedürftige Kinder auf der spanischen Insel ab. Rund 1000 Spielsachen gehen auf den Weg. Foto: Michaela Klötzer

Rund 1000 Spielsachen sind auf dem Weg. Dabei handelt es sich um gebrauchtes Spielzeug, das Mitarbeiter des Projektes „Rückspiel“ zuvor gereinigt, repariert und aufbereitet haben. „Die Menschen auf Mallorca leben vom Tourismus und durch die Einschränkungen wegen der Pandemie sind viele in die Armut getrieben worden“, sagt Micaela Hagedorn, die mit weiteren Mitarbeiterinnen den Kontakt hergestellt hat.

Spielzeug für Bedürftige und soziale Träger

Hagedorn ist Fachanleiterin beim Projekt „Rückspiel“. In dieser Übungsfirma im Werkhof arbeiten langzeitarbeitslose Menschen mit Beeinträchtigung, die wieder an das regelmäßige Arbeitsleben herangeführt werden sollen. Sie nehmen gebrauchtes Spielzeug als Spenden von Privatleuten an, bereiten es auf und geben es kostenlos an soziale Träger, Kindertagesstätten, Schulen und bedürftige Familien weiter. Dieses Jahr hatten die knapp 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter alle Hände voll zutun: 1500 bis 2000 Spielzeug-Spenden erreichte das Projekt „Rückspiel“ jeden Monat. Deutlich mehr als in den Jahren zuvor. „Während der Pandemie haben die Menschen viel mehr Zeit zuhause verbracht. Das hat viele Leute angeregt, die Wohnung und dabei auch die Kinderzimmer zu entrümpeln“, sagt Micaela Hagedorn. Im Sommer kam dann eine große Menge oben drauf, wie Kollegin Christina Wehrmann berichtet: „Nach der Flutkatastrophe im Juli war das Spendenaufkommen enorm.“

Beim Projekt "Rückspiel" im Werkhof stapeln sich die Spielzeug-Spenden. Mitarbeiterin Michaela Klötzer führt durch einen Lagerraum. Foto: Marcel Krombusch / WP Hagen

Die Qualität der Spenden ist unterschiedlich. Vom blitzblank poliertem Spielzeug, das wie neu aussieht, bis zum muffigen Kellerfund ist alles dabei. Grundsätzlich ist man aber mehr als dankbar für die große Spendenbereitschaft, betonen die Mitarbeiterinnen unisono. Auch, weil dahinter das Bewusstsein stecke, altes Spielzeug nicht in den Container zu werfen. „Das Thema Nachhaltigkeit spielt eine immer größere Rolle“, sagt Hagedorn. Allerdings wurde wegen Pandemie und Flut zuletzt mehr gebrauchtes Spielzeug abgegeben, als Personen kamen, um es aufbereitet wieder abzuholen. Flutbetroffene etwa haben noch kein Spielzeug abgeholt. Das Team will daher weiter auf das Angebot von „Rückspiel“ aufmerksam machen. Helfen soll dabei unter anderem ein überarbeiteter Flyer und eine neue Homepage.

Geschenke für Kinder auf Mallorca

Mit den rund 1000 Spielsachen auf dem Weg nach Spanien können derweil alle bedürftigen Kinder, die „Hope Mallorca“ unterstützt, versorgt werden. Auf ihre Geschenke müssen diese allerdings noch warten: Während in Deutschland die Geschenke bereits am 24. Dezember ausgepackt werden, bekommen die Kinder in Spanien traditionell erst am Drei-Königs-Tag am 6. Januar ihre Weihnachtsgeschenke.

Für diesen Tag plant „Mallorca Hope“ ein großes Fest, bei dem die aufbereiteten Spielsachen aus Hohenlimburg erstmals nach langer Zeit wieder von Kindern ausgepackt und in die Hände genommen werden.

Kontakt zum Projekt „Rückspiel“

Gut erhaltenes Spielzeug kann bei „Rückspiel im Werkhof Hohenlimburg (Kaiserstraße 1) oder in Sozialkaufhäusern von „Möbel und Mehr“ in Hagen, Halver und Iserlohn abgegeben werden.

Das aufbereitete Spielzeug gibt „Rückspiel“ kostenlos an soziale Einrichtungen und Institutionen wie Kitas sowie an Hilfsorganisationen, soziale Projekte und Privatpersonen, die auf finanzielle Hilfe angewiesen sind (etwa Grundsicherung). Infos unter 02334 500890.

