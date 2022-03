Einst russischer Abfangjäger vom Typ „MiG-21“, steht der Jet seit mehr als zwei Jahrzehnten als Werbeträger in Hohenlimburg. Wegen des Krieges wurde der Jet nun verhüllt.

Krieg in der Ukraine

Krieg in der Ukraine Hohenlimburg: Russischer Düsenjet mit Abdeckplane verhüllt

Hohenlimburg. Knapp zwei Wochen nach Beginn des Ukraine-Krieges verhüllt nun eine Abdeckplane den Düsenflieger vor der Lenne-Arena in Hohenlimburg.

Knapp zwei Wochen nach Beginn des Ukraine-Krieges verhüllt nun eine grüne Abdeckplane den Düsenflieger auf dem Parkplatz vor der Lenne-Arena in Hohenlimburg. Mit der Verhüllung will die Berlet Hausverwaltung als Eigentümer angesichts des Krieges ein Zeichen für den Frieden setzen. Zudem soll dadurch, dass der Flieger aus russischem Fabrikat (Typ MiG-21) verhüllt ist, Missverständnissen vorgebeugt werden, wie Stefan Berlet jüngst erklärte.

Werbefläche für Elektronikmarkt

Als der Flieger vor 23 Jahren nach Hohenlimburg kam, waren Waffen und Triebwerk bereits abmontiert. Die Tarnfarbe wurde überpinselt und der einstige Militärflieger sollte fortan ein neues Leben als Blickfang für den Elektronikmarkt Berlet führen. Der „Schnäppchenjäger“ stand die ersten Jahre auf dem Parkplatz des Elektronikhändlers und zog später dann auf den Parkplatz vor die Lenne-Arena um.

Als Werbefläche war der Flieger begehrt und wurde in seiner Zeit in Hohenlimburg mehrfach neu lackiert. Zuletzt hat eine Werbeagentur den Flieger vor fünf Jahren im Auftrag der Volksbank Hohenlimburg neu besprayt. Statt bunter Farbe ist nun das Grün der Plane zu sehen, während in der Ukraine der Krieg tobt.

