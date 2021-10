Hohenlimburg: Schauspieler hängt Gedichte vor seinen Zaun

Hohenlimburg. Der Schauspieler und Pädagoge Karl Hartmann stellt am Lenneufer in Hohenlimburg Gedichte und Kurzgeschichten aus – zum Lesen für Jedermann

Wer den Weg am Lenneufer entlang schon per Rad oder zu Fuß erkundet hat, dem sind sie vielleicht aufgefallen: Auf Höhe von Elsey, zwischen Kettenbrücke und Autobahn A 46, stehen mehrere Schilder am Wegesrand. Nicht mit Hinweisen zu Flora und Fauna oder zur Verkehrsordnung auf dem Weg, sondern mit Gedichten und Kurzgeschichten. Mal was von Schiller, mal was von Goethe, mal was von Ringelnatz.

Unterschiedliche Themen

„Das ist ganz unterschiedlich“, sagt der, der hinter diesen Schildern steckt: Karl Hartmann ist Schauspieler und Pädagoge und hat vor fünf Jahren die ersten Gedichte vor seinen Gartenzaun gehängt. Der Garten grenzt an den Lenneradweg, nur ein Zaun trennt ihn von Radfahrern und Spaziergängern. Diesen Menschen ein kleines literarisches Angebot zu machen – die Idee dazu kam ihm vor einigen Jahren, als er ähnliche Schilder mit Gedichten beim Wandern am Rothaarsteig sah. Heute, fünf Jahre später, hat sich ein fester Kreis von Leserinnen und Lesern gebildet.

Vor fünf Jahren hat Karl Hartmann die Schilder an seinem Gartenzaun vor dem Lenneradweg unterhalb der Elseyer Kirche montiert. Im Winter hat er sie mal abmontiert, auch Vandalismus fielen sie zum Opfer. Aber Hartmann baute sie wieder auf. Bis heute hat sein "Wortweg" für viele Begegnungen und Gespräche mit Spaziergängern und Radfahrern gesorgt. Foto: Marcel Krombusch / WP Hagen

Regelmäßig wechselt Hartmann die Gedichte, hängt neue Texte zu anderen Themen aus. „Die neuen Stücke erkennt man daran, dass die Farbe des Papiers wechselt, auf dem die Gedichte stehen,“ sagt er. „Meine ‘Abonnenten’ wissen das schon.“

Überwiegend ältere Leser

Das Publikum, das an seinem „Wortweg“ innehält und die Texte liest, sei vorwiegend älter. Doch egal ob jung oder alt: Für den Hohenlimburger sind es gerade die Begegnungen mit den Menschen, die ihm Freude machen. Sein „Wortweg“ ist häufig ein Türöffner für Gespräche. So entwickelt sich über den Gartenzaun hinweg auch die eine oder andere literarische Debatte.

„Manche haben gesagt, dieses Gedicht spricht mir aus der Seele.“ Andere wiederum bezogen gegensätzliche Positionen. „Man muss nicht einverstanden sein mit dem, was dort steht.“

Ältere Leserin reist Hartmann nach

Besonders im Gedächtnis geblieben ist ihm die Begegnung mit einer älteren Frau. Die Dame sei immer wieder vorbei gekommen, wenn neue Gedichte aushingen. Eines Abends saß sie dann im Publikum eines Dortmunder Theaters, wo Hartmann zu einem literarischen Kabarettabend auf der Bühne stand. „Sie ist mir quasi nachgereist“, sagt der Schauspieler und lächelt. „Die Frau hat mich danach angesprochen. Sie wollte einfach mal hören, wie der Mann Gedichte vorträgt, die sie sonst nur auf Papier liest. Ich fand das ganz toll.“

Mehr Rummel im Corona-Jahr

Verglichen mit den ersten Jahren bemerkte Hartmann im zurückliegenden Jahr deutlich mehr Rummel auf dem Lenneradweg vor seinem Gartenzaun. Die Pandemie brachte mehr Leute zum Spazierengehen vor der eigenen Haustür. Er selbst habe wegen der Corona-Lage weniger auswärts arbeiten können, war häufig in seinem Garten. Entsprechend häufig drehten sich auch viele Gespräche am Gartenzaun über die Pandemie.

Leute zum Lesen animieren

Ein wirkliches Ziel verfolgt der „Wortweg“ an der Lenne nicht. Hartmann sieht es als Angebot, das einlädt, sich mit Lyrik und Literatur zu beschäftigen. Und ein bisschen Hoffnung, dass es die Menschen mehr ans Lesen bringt, steckt auch dahinter. „Dafür könnte es vielleicht ein Anstoß sein. Ich glaube, heutzutage wird zu wenig gelesen. Es wird viel mehr visuell – über Bilder und Videos – vermittelt.“

Texte und Sätze müssten kurz und knapp sein. „Es muss schnell gehen. Aber um ein Gedicht zu verstehen, da braucht es manchmal eine Weile. Da passiert was im Kopf.“

