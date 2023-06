Hohenlimburg: Soll die Stadt Parkplätze für Anwohner kaufen?

In der Piepenstockstraße in Hohenlimburg-Oege ist keine Lösung des Parkproblems in Sicht.

Oege. Der Parkdruck in der Piepenstockstraße hält unvermindert an. Kann die Stadt Hagen nicht Grund und Boden für Parkplätze erwerben?

Die Parksituation in der Piepenstock bleibt ein Ärgernis für die Anwohner. Die Stadt Hagen sieht offenbar keine Möglichkeit, den Betroffenen entgegen zu kommen. Vielmehr will sie am Halteverbot in der Straße festhalten und dieses auch kontrollieren. Die Einrichtung von zusätzlichen Stellplätzen in der Straße ist jedenfalls nach Einschätzung der Verwaltung nicht möglich.

Auch für die Hohenlimburger Lokalpolitiker entwickelt sich die Beschäftigung mit der Piepenstockstraße zum Dauerbrenner. Jüngste Anregung von Michael Glod (CDU): Ob die Stadt Hagen nicht Anteile an den Anliegergrundstücken erwerben könne, um somit Platz für die Einrichtung von Parkplätzen zu gewinnen?

Was Florian Reeh, Leiter des Fachbereichs Verkehr, Immobilien, Bauverwaltung und Wohnen, zu einer an Radio Eriwan erinnernden Replik veranlasste: „Theoretisch ja, praktisch unmöglich.“

Wohnquartier ist dicht bebaut

Zur Erinnerung: Die Stadtverwaltung Hagen hatte im Winter zahlreiche Halteverbotsschilder auf der Piepenstockstraße verteilt und die Anlieger, die es gewohnt waren ihre Autos dort abzustellen, überrumpelt. Allerdings galt aufgrund der schmalen Straßenführung schon seit längerem ein gesetzliches Haltverbot auf mehreren hundert Metern zwischen den beiden Einmündungen des Ahmer Wegs. Mit der Beschilderung und der Ankündigung, die Einhaltung des Halteverbots auch zu überprüfen, wollte die Stadt der Regelung Geltung verschaffen.

Doch für die Anwohner stellt sich seitdem die Frage, wo sie ihre Wagen abstellen sollen. Gleiches gilt für Paketfahrzeuge und Lieferdienste, die nicht mehr kurz halten dürfen. Das Quartier um die Piepenstockstraße in Oege ist dicht bebaut, hier reiht sich Haus an Haus. Die Querstraßen sind eng und größere öffentliche Parkflächen fehlen. „Die Anwohner laufen Sturm“, so Glod.

Unterstützung erhielt er von Frank Schmidt (Bürger für Hohenlimburg), der Reeh aufforderte, sich die Situation vor Ort einmal genau anzusehen und wenigstens den Versuch zu unternehmen, mit den Eigentümern zwecks Grundstücksverhandlungen ins Gespräch zu kommen, um so vielleicht Raum für Parkplätze zu gewinnen: „Schließlich geht es darum, die Situation auch für die Mieter, die dort wohnen, angenehmer zu gestalten.“

Der Mini-Bürgersteig muss bleiben

Kämmerer Christoph Gerbersmann drehte den Spieß schließlich um: „Ich war vor Ort und habe mir die Situation angeguckt.“ Seiner Meinung nach könnten die Vermieter auf ihren Grundstücken selbst Parkplätze schaffen – vor und hinter den Häusern: „Ich sehe nicht ein, dass die Stadt Hagen das auch noch bezahlen soll.“

Eine Lösung des drängenden Problems ist vorerst nicht in Sicht; selbst wenn die Stadtverwaltung mit einigen Grundstücksbesitzern Verhandlungen aufnehmen sollte oder diese selbst Parkplätze auf ihren Flächen schaffen, dürfte noch geraume Zeit vergehen, bis solche Vorhaben umgesetzt sind. Den vorhandenen Mini-Bürgersteig wegzunehmen, um damit mehr Straßenbreite und Platz für Parkplätze zu gewinnen, kommt laut Stadtverwaltung aus Konstruktionsgründen jedenfalls nicht in Frage. Lediglich im Bereich der Häuser 43 bis 47 konnten einige Stellplätze ausgewiesen werden.

