Hohenlimburg: SPD kann in früherer Hochburg noch punkten

Hohenlimburg. Wahlnachlese in Hohenlimburg: SPD dominiert, CDU holt Holthausen und Berchum und die AfD liegt in einzelnen Elseyer Straßen vor den Grünen

Trotz herber Stimmenverluste: Dass bei der Landtagswahl das Rennen um das Direktmandat zwischen Wolfgang Jörg (SPD) und Dennis Rehbein (CDU) knapp zugunsten des Sozialdemokraten ausfiel, hatte Jörg auch den Stimmen aus Hohenlimburg zu verdanken. Ein bisschen Patina aus den Zeiten der früheren SPD-Hochburg ist beim Blick auf die Ergebnisse aus dem Kerngebiet von Elsey und Hohenlimburg noch zu erkennen: Die SPD holte fast alle Briefwahlbezirke (Ausnahme: Herbeck/Berchum/Gersecke) und am Sonntag die meisten Urnengänger: So lag etwa im Stimmbezirk Elseyer Kirchplatz/Am Sonnborn die SPD mit 44 Prozent deutlich vor der CDU (20 Prozent) und auch in den Wahllokalen rund um die Bezirksverwaltungsstelle hatten die Sozialdemokraten die Nase vorn. An der Oeger Straße etwa holte der SPDler 47,62 Prozent, der CDU-Kandidat kam auf 25,40 Prozent.

Geringe Wahlbeteiligung

Wohlgemerkt: Diese Verhältnisse sollten nicht über die geringe Wahlbeteiligung hinwegtäuschen, die es auch in den Hohenlimburger Bezirken zu verzeichnen gab. So stecken hinter den 47,62 Prozent für die SPD aus dem Stimmbezirk Oeger Straße unterm Strich nur 90 Wahlzettel. Die Wahlbeteiligung an der Oeger Straße lag bei gerade mal 16,55 Prozent.

CDU punktet am Kirchenberg

Aber auch im roten Hohenlimburg gab es zwei „Inseln“, auf denen der CDU-Kandidat bei der Wahl am Sonntag den ersten Platz holte, nämlich die Stimmbezirke Kirchenberg und Im Sibb. Die Dörfer Holthausen und Berchum gingen ebenfalls mit Abstand an die Christdemokraten. Im Stimmbezirk Holthausen waren es 38,67 Prozent und in Berchum 39,21 Prozent. Im Rennen um den Sitz im Landtag landete auch in Hohenlimburg meist Alexander Gerull von den Grünen auf dem dritten Platz. Im Stimmbezirk Wesselbach kam Gerull auf 17,15 Prozent, im Stimmbezirk Reh/Henkhausen auf 16,2 Prozent. Im Stimmbezirk Berchum kam die Grüne auf 16,3 Prozent, in Holthausen auf 13,31 Prozent.

Mozartstraße: AfD vor Grünen

Vereinzelt ging in Hohenlimburg der dritte Platz aber auch an Andreas Geitz von der AfD . Im Stimmbezirk Mozartstraße lag die AfD mit 11,54 Prozent vor den Grünen (9 Prozent). Gleiches gilt für den Stimmbezirk Wiesenstraße in Elsey, wo die AfD mit Geitz 10 Prozent und damit Bronze holte und die Grünen mit 7 Prozent dahinter lagen. Auch in den Elseyer Stimmbezirken Im Gersegge (hinter Kaufland) sowie am Berge lag die AfD je zwei Prozent vor den Grünen.

