Hohenlimburg: Spendendose aus Elseyer Kirche geklaut

Elsey. Zwei Männer haben eine Spendendose für Kerzen aus der Elseyer Kirche gestohlen. Gläubige sind verärgert – und wollen andere Kirchen warnen:

Zwei Männer haben eine Spendendose aus der Elseyer Kirche gestohlen. Sie kamen am Sonntagnachmittag, 13. August, während der „Offenen Kirche“. Dabei öffnet die lutherische Gemeinde die Pforten der rund 800 Jahre alten Kirche für interessierte Besucher. Ehrenamtliche übernehmen die Aufsicht.

+++ Lesen Sie auch: 900 Euro für Lose – Tombola-König räumt in Elsey richtig ab +++

Unter Aufsicht

So auch am 13. August, als eine Ehrenamtliche allein in der Kirchenbank saß, während zwei Männer die Kirche betraten. Einer der Männer verwickelte die Dame in ein Gespräch, der andere ging in Richtung des Kerzen-Kranzes neben dem Altar.

Der eine Mann sei geschätzt um die 30 Jahre alt gewesen, der andere deutlich älter. Als die Männer die Kirche verließen, fiel auf, dass die Spendendose plötzlich weg war. In der kleinen Dose können Gläubige, die eine Kerze anzünden, einen Obolus entrichten. Vielleicht 30 Euro waren in der Dose.

Auch interessant: Vertiefung des Steinbruchs Oege – Pläne öffentlich einsehbar +++

Geringer finanzieller Wert

„Das ist nicht viel Geld“, weiß Ingrid Schulte, die zum Kreis der Ehrenamtlichen gehört, die die Aufsicht in der Kirche übernehmen. Nach Rücksprache mit der Polizei werde nicht weiter nach den Tätern gesucht, die Aufklärungsquote und der Wertverlust für die Gemeinde sind zu gering. „Es geht auch mehr ums Prinzip.“ Seit mehr als zehn Jahren gibt es die „Offene Kirche“, bisher sei nie jemand zum Stehlen in das Gotteshaus gekommen. Sie zeigen sich fassungslos angesichts des dreisten Frevels.

Die Ehrenamtlichen wollen nun andere Kirchengemeinden im Umfeld sensibilisieren, die ebenfalls ihre Gotteshäuser für Besucher offen halten.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen