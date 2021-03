Hohenlimburg: Spendenkonto für Gabriel eingerichtet

Anna Mroz mit ihrem 5-jährigen Sohn Gabriel. Das Kleinkind leidet an Muskeldystrophie. Die Familie lebt in Oege und möchte Geld sammeln für einen Rollstuhl-Aufzug am Haus

Oege. Das Schicksal des 5-jährigen Gabriel, der an einer schweren Muskelerkrankung leidet, hat eine Welle der Hilfsbereitschaft ausgelöst

Das Schicksal des kleinen Gabriel (5), der an einer schweren Muskelerkrankung (Muskeldystrophie Duchenne) leidet, hat unzählige Leser aus Hohenlimburg und aus der Region betroffen gemacht. Viele möchten deshalb helfen, dass der von der Familie angedachte Aufzug von der Straße Am Predigerstuhl in den kleinen Vorgarten realisiert werden kann: mit Geld- oder mit Sachspenden oder auch mit guten Ratschlägen oder Hinweisen, wie oder durch wen ein Aufzug zu finanzieren sei.

Stadt vereinbart Ortstermin

Diese außergewöhnliche Welle der Hilfsbereitschaft hat Mutter Anna Mroz und ihre Familie überwältigt. „Wir wissen gar nicht, was wir sagen sollen.“ Die Stadt Hagen hat - auch in einem Telefongespräch mit dem heimischen Landtagsabgeordneten Wolfgang Jörg (SPD) dargestellt - reagiert und für die kommende Woche einen Termin mit Familie Mroz vereinbart, um zu erörtern, in welcher Form die Verwaltung Unterstützung gewähren kann. Wolfgang Jörg hatte am Freitag der vergangenen Woche Familie Mroz besucht und angekündigt, in dieser Angelegenheit den Petitionsausschuss des Landes NRW anrufen zu wollen, um der Familie zu helfen. Auch, weil die Stadt eine mögliche Hilfestellung seit August 2020 ausgesessen hatte.

Eine Leserin aus Wetter bot im Gespräch mit dieser Zeitung einen Lifter für den Indoor-Bereich an; ein Hohenlimburger, der fast 40 Jahre in der Beratung von Menschen mit Handicap gearbeitet hat, verwies auf die Möglichkeit, das Problem mithilfe eines Treppensteigers zu lösen. „Rehafirmen sind da sehr experimentierfreudig.“

Volksbank hat Spendenkonto eingerichtet

Zusätzlich hat die Volksbank Hohenlimburg unbürokratisch ein Spendenkonto für Gabriel eingerichtet. Zahlreiche Leser hatten danach gefragt. „Eine Frau hat mir mitgeteilt, 100 Euro spenden zu wollen. Mehr sei ihr nicht möglich. Da sind mir die Tränen gekommen“, berichtet Anna Mroz.

Das Spendenkonto: Volksbank Hohenlimburg: DE 36 450 615 244 003 432 801 (Stichwort: Gabriel).