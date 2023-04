Hohenlimburg: Straße am Elseyer Krankenhaus vorerst gesperrt

Wegen Arbeiten an der Gasleitung: Die Lindenbergstraße in Elsey bleibt für rund zwei Wochen gesperrt. Autofahrer müssen auf umliegende Straßen ausweichen.

Elsey. Autofahrer in Elsey müssen vorerst auf eine Straße im Zentrum verzichten. Auf der Lindenbergstraße gibt es eine Baustelle. Die Hintergründe:

Autofahrer in Elsey müssen vorerst auf eine Straße im Zentrum verzichten: Die Lindenbergstraße ist zwischen dem Abzweig Brauhausstraße bei Rewe Eklöh bis zur Iserlohner Straße auf Höhe des Elseyer Krankenhauses für zwei Wochen gesperrt. Hintergrund sind Arbeiten von Enervie Vernetzt.

Gasleitung überprüft

Der Netzbetreiber überprüft in dem Bereich der Straße eine Gastransportleitung mit einem Durchmesser von 15 Zentimetern. Hierzu werde der entsprechende Leitungsabschnitt in offener Tiefbauweise auf einer Länge von etwa 20 Metern freigelegt, kündigte Enervie an. Die Maßnahme wird voraussichtlich 14 Tage dauern. Die Zufahrt zum Supermarkt Rewe Eklöh in der Lindenbergstraße 1 bleibt frei. Auch Anlieger haben freien Zugang zu ihren Liegenschaften.

Parkverbot in Baustelle

Da im Straßenbereich gearbeitet wird, ist eine Vollsperrung der Lindenbergstraße auf diesem Abschnitt notwendig. Zudem gilt im Baustellenbereich ein Parkverbot. Entsprechende Behinderungen für Anwohner und Verkehrsteilnehmer sind nicht auszuschließen.

