Hohenlimburg: Täter nach versuchtem Tankstellen-Raub gefasst

Elsey. Nach Hinweisen aus der Bevölkerung konnte die Polizei einen Hagener fassen, der im Frühjahr eine Tankstelle in Hohenlimburg ausrauben wollte

Nach Hinweisen aus der Bevölkerung konnte die Polizei einen jungen Hagener fassen, der im Frühjahr eine Tankstelle an der Elseyer Straße ausrauben wollte.

Versuchter Raub

Rückblick: Am 5. Mai versuchte der 21-Jährige in der Nacht mit einem weiteren Täter unter Vorhalt einer Schusswaffe an der Tankstellen-Kasse zu erbeuten. Er holte eine Schusswaffe hervor und forderte die Herausgabe der Einnahmen. Gleichzeitig entschuldigte der Täter sich bei dem Verkäufer.

Drohung mit Schreckschusswaffe

Der 55-Jährige Mitarbeiter an der Kasse erkannte schnell, dass es sich bei der Schusswaffe um eine Schreckschusspistole handelte. Er forderte deshalb den Unbekannten auf, diese wegzustecken und den Verkaufsraum zu verlassen. Die beiden Täter verließen anschließend das Tankstellengelände. Eine Videokamera im Verkaufsraum filmte den versuchten Raub.

Fahndung führte zum Erfolg

In der zurückliegenden Woche nun hat das Gericht einer Veröffentlichung der Aufnahme des Täters zugestimmt, der die Schusswaffe in der Hand hielt. Die öffentliche Fahndung führte bereits nach zwei Tagen zum Erfolg. Der Täter wird nun vernommen. Ob es zur Anklage kommt, entscheidet die Staatsanwaltschaft.

