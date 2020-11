Hohenlimburg. Rund 30 Tannenbäume gehen an Kitas, Schulen und Geschäfte. Zudem fließen 99.000 Euro Fördermittel für die Innenstadtentwicklung nach Hohenlimburg

„Der kommt auf das Außengelände unserer Einrichtung“, weiß Anke Hartung, Leiterin der Kita Kartenberg an der Wilhelmstraße, als sie gestern einen kostenlosen Tannenbaum vor dem Rathaus Hohenlimburg abholte. „Die Kinder werden diesen Baum schmücken.“

Rund 30 Tannenbäume gingen gestern vom Rathausvorplatz aus an Kitas, Schulen und Geschäfte im Bezirk. Die Bäume stammen von Willi Sieberg, der seit mehr als drei Jahrzehnten Weihnachtsbäume in Elsey verkauft. Eigentlich hätten diese Tannen aus seinem Bestand den Lichtermarkt im Lennepark geschmückt.

„Aber als feststand, dass der Lichtermarkt ausfällt, habe ich die Bäume der Stadt zur Verfügung gestellt“, so Sieberg. Über Bezirksvertretung und Quartiersmanager Frank Manfrahs entstand dann die Idee, die Bäume an Schulen, Kitas und lokalen Handel weiterzugeben.

Beleuchtung für die Adventszeit geplant

„Vorgabe für die Geschäfte war nur, dass die Bäume zum Stadtbild beitragen“, so Manfrahs. Heißt: möglichst sollen die Bäume im Geschäftseingang aufgestellt werden.

Ein kleiner Beitrag, um die Fußgängerzone in der Innenstadt langsam für die Vorweihnachtszeit zu schmücken. Ergänzt werden diese Tannenbäume bald von einer Weihnachtsbeleuchtung, die die Werbegemeinschaft dank Fördermitteln aus der Bezirksvertretung für dieses Jahr organisieren konnte. „Der Auftrag ist erteilt, die Beleuchtung wird aber erst zum ersten Advent hin eingeschaltet“, sagt Ulrich Elhaus, Vorstand der Werbegemeinschaft.

Zudem planen die hiesigen Händler, mehre zusätzliche geschmückte Bäume in der Innenstadt aufzustellen. Ergänzt werden die kleinen Aktionen durch das geplante „Hohenlimburger Weihnachtslädchen“ in der Freiheitstraße und den Weihnachtsbrunnen, der am Neuen Markt geschmückt werden soll.

Fördergelder für Hohenlimburg

Passend zu der vorweihnachtlichen Stimmung, die die Tannenbaum-Aktion gestern verbreitet hat, kam die Meldung, dass Hohenlimburg rund 99.000 Euro aus dem Förderprogramm „Innenstadt 2020“ der Landesregierung bekommt.

Die Stadt Hagen hatte sich im Oktober für Mittel aus dem Programm beworben und bekam nun Rückmeldung: Aus dem gesamten Fördertopf von 70 Millionen Euro bekommt Hagen-Mitte rund 815.000 Euro. Zudem gehen je 99.000 Euro nach Haspe und nach Hohenlimburg.

Mit dem Förderprogramm will die Landesregierung die von Leerstand und Schließungen betroffenen Kommunen unterstützt. Eine entsprechende Ratsvorlage vom Oktober legt nahe, dass mit dem Fördergeld auch in Hohenlimburg (etwa 25 Prozent Leerstand) in erster Linie der Leerstand bekämpft werden soll. Wie genau, das steht noch nicht fest. „Die gute Nachricht, dass wir überhaupt Fördermittel aus dem Programm erhalten, ist noch sehr frisch“, bittet Clara Treude, Sprecherin der Stadt, um Geduld.