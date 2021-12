Hohenlimburg: Thea und Maxi erleben Weihnachten unter Palmen

Hohenlimburg. Die eine arbeitet in Dubai, der andere auf einem Schiff in der Karibik: Wie Thea Voegele und Maxi Schneider aus Hohenlimburg Weihnachten erleben

Weihnachten ist auch das Fest des familiären Beisammenseins. Nicht so in diesem Jahr für die beiden Hohenlimburger Thea Voegele (24) und Maximilian „Maxi“ Schneider (24), die das Fest der Liebe erstmals in einem anderen Kulturkreis und mit anderen klimatischen Gegebenheit feierten. Maximilian Schneider arbeitet seit dem Sommer auf dem TUI-Cruises-Aushängeschild „Mein Schiff 2“, das aktuell in der Karibik kreuzt und am Heiligen Abend in Willemstad (Curacao) und an den beiden Weihnachtsfeiertagen in Oranjestad (Aruba) vor Anker liegt. Thea Voegele arbeitet seit Mitte September in der Landesvertretung von Baden-Württemberg auf der Weltausstellung „Expo“ im Wüstenstaat Dubai.

Expo-Gelände festlich geschmückt

„Bereits in der Vorweihnachtszeit sind die Einkaufszentren und auch die Straßen der Expo weihnachtlich geschmückt. Und das bei Temperaturen zwischen 25 und 30 Grad. Ich hatte nicht erwartet, dass Weihnachten in Dubai so zelebriert wird“, berichtet Thea Voegele. „Allerdings sind die Vereinigten Arabischen Emirate und vor allem Dubai sehr offen für andere Kulturen, Traditionen und Feste. Deshalb wird hier Weihnachten wie in Deutschland gefeiert“, sagt die 24-Jährige. „Insbesondere unsere Unterkunft hat sich in ein kleines Weihnachtsparadies verwandelt. Wir haben ein Lebkuchenhaus als kleines Café in unserer Lobby und viele geschmückte Weihnachtsbäume.“

Normaler Tagesablauf trotz Festtag

An den Weihnachtstagen wird auf der „Expo“ unter dem Motto „Gedanken verbinden – die Zukunft gestalten“ der Tagesablauf ab 10 Uhr relativ normal ablaufen. Der Baden-Württemberg-Pavillon, der mit Tannenbaum, Lichterketten und Weihnachtsmännern geschmückt ist, wird bis 22 Uhr für die Besucher aus aller Welt geöffnet. Auch die Köche in den Restaurants haben sich auf Weihnachten eingestimmt. Angeboten werden u.a. Weihnachtsmenüs mit Entenbrust, Rotkohl und Zimteis. Für die 40 Mitarbeiter hatte das Management eigentlich eine Weihnachtsfeier geplant. Doch diese wurde – coronabedingt - kurzfristig abgesagt. „Ich freue mich dennoch über entspannte Weihnachtstage in der Sonne bei angenehmen Temperaturen und über die freie Zeit, die ich mit meiner Mitbewohnerin Karena genießen werde“, so die Hohenlimburgerin.

Mehrere Stunden Zeitunterschied

Natürlich wird an den Weihnachtstagen der Kontakt in die Heimat zur Familie und zu Freunden geknüpft. „Wir wollen skypen und telefonieren. Ich möchte schließlich bei dem Familienfest dabei sein.“ Dabei kommt es ihr zugute, dass der Zeitunterschied von Hohenlimburg nach Dubai nur drei Stunden beträgt. Fünf Stunden beträgt der Zeitunterschied nach Curacao (Karibik), wo Maximilian Schneider als Guide am morgigen Heiligen Abend in den Mittagstunden noch eine ganz normale Fahrradtour für die Passagiere bei strahlendem Sonnenschein und fast dreißig Grad führen wird, während sich in Hohenlimburg seine Familie bereits unter dem Weihnachtsbaum beschenkt.

Maximilian Schneider aus Hohenlimburg schippert zurzeit auf einem Kreuzfahrtschiff durch die Karibik. An Bord arbeitet der 24-Jährige als Guide, der mit den Gästen Landausflüge per Fahrrad unternimmt. Foto: Michael Schneider

Das 316 Meter lange Kreuzfahrtschiff, das bis zu 3000 Passagieren Platz bietet, ist seit Wochen weihnachtlich geschmückt. „Es herrscht eine tolle Atmosphäre“, zeigt sich der 24-Jährige beeindruckt, „zahlreiche Gastkünstler haben im Advent mit Konzerten die Reisenden aufs Weihnachtsfest eingestimmt. Dazu gehört auch ein Weihnachtsmarkt, der seit dem 1. Advent einmal pro Reise angeboten wird. Und auch an den Weihnachtstagen gibt es für die Passagiere ein besonderes Programm.“

Heiligabend per Face-Time

Eine Weihnachtsfeier für alle Gäste und die Crew findet allerdings nicht statt. „Die Corona-Situation lässt das aktuell nicht zu.“ Den Aufenthalt in Curacao wird Maximilian Schneider am morgigen Heiligen Abend nutzen, um per Face-Time Kontakt zu seiner Familie in Hohenlimburg aufzunehmen. „Aufgrund der Zeitverschiebung kann ich zumindest virtuell am Weihnachtsessen teilnehmen“, scherzt er nicht ohne Wehmut, schließlich ist es das erste Mal, dass er rund 8000 Kilometer von Hohenlimburg entfernt das Weihnachtsfest erlebt. Deshalb hat er sich gefreut, dass seine Familie ihn in der Adventszeit auf dem Schiff in der Karibik besucht hat und zwei Wochen an Bord genießen konnte.

Betreuung der Gäste

Über Weihnachten sind ca. 1900 Gäste an Bord von „Mein Schiff 2“. Sie werden von 864 Crewmitgliedern aus 45 Nationen betreut. Maximilian Schneider ist an den Tagen, in denen das Schiff im Hafen liegt, für die Fahrradtouren verantwortlich und führt die Gäste zu den Sehenswürdigkeiten und zu den Stränden der Karibik. An freien Tagen wartet er die Räder und berät die Gäste des Schiffs bei der Buchung neuer Radtouren.

Im Baden-Württemberg-Pavillon in Dubai arbeiten insgesamt 40 Hosts und Hostessen - zehn junge Männer und dreißig junge Frauen im Alter zwischen 21 und 33 Jahren. Thea Voegele ist als Chef-Hostess für die Begrüßung und Betreuung der Gäste, für die Koordination während der Veranstaltungen und für ihr Team während und außerhalb der Schichten und die Schichtplanung verantwortlich.

