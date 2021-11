Hohenlimburg: Theatergruppe schätzt Proben auch zum Plausch

Hohenlimburg. Das „Theater unterm Schloss“ aus Hohenlimburg fiebert der ersten Premiere seit zwei Jahren entgegen. Die Gruppe sieht Proben auch als Treffpunkt

Sie dürfen wieder: Mit einem „Tratsch im Treppenhaus“ melden sich am Wochenende die begeisterten Teilzeit-Schauspielerinnen und Schauspieler vom „Theater unterm Schloss“ zurück auf der Bühne. Nach mehr als einem Jahr, in der wegen der Pandemie der Vorhang geschlossen blieb, sehen die Theaterfreunde wieder positiv in die Zukunft.

Seit Sommer laufen die Proben für „Tratsch im Treppenhaus“, die Premiere der Komödie feiert am Freitag im Werkhof Kulturzentrum Premiere. Bei den Proben wirkt es, als wäre nie Pandemie gewesen: Alle Mitglieder des Ensembles sind geimpft, die Corona-Auflagen deutlich gelockert. Entsprechend gelöst läuft das Geschehen ab. Auf der Bühne werden die Dialoge geprobt, von den Publikumsreihen meldet sich zwischendurch Regisseur Karl Hartmann und gibt Anweisungen („An der Stelle musst du dich in Richtung Publikum drehen“).

Proben wegen Pandemie abgebrochen

Für die Gruppe war der Probenstart im Sommer ein bisschen, als hätte sich eine Tür geöffnet, die lange zu war. So schildert es Marvin Bittner, ein Mitglied der Theatergruppe von der Lenne. Denn das Stück hatte man schon kurz vor der Pandemie ausgesucht. Eigentlich sollte es vor einem Jahr Premiere feiern. Dann kam Corona. „Dass mittendrin plötzlich Schluss mit den Proben war, das war für mich das schlimmste“, sagt Detlef Schäkermann, langjähriges Mitglied der Theatergruppe, beim Blick zurück. „Alles, was geplant war, ist zerbröselt.“

Erst arbeitete man noch auf ein Theaterstück in kleiner Besetzung für den Sommer 2020 hin, doch die Proben waren angesichts der pandemischen Großwetterlage eher verkrampft, wie Susanne Linnemann aus dem Ensemble schildert: „Wir standen mit Abstand auf der Bühne, trugen Maske, die Stimmung war eher ernst.“ Zum Auftritt vor Publikum sollte es nicht kommen – die Infektionszahlen stiegen, der nächste Lockdown im Herbst folgte. In den Monaten, in denen die Pandemie zur Isolation daheim zwang, traf sich die Gruppe nur über den Bildschirm – per Zoom-Videokonferenz. „Wir hatten dann sogar eine Grünkohl-Party per Zoom, da hat jeder seinen Grünkohl vor dem Bildschirm gegessen“, erinnert sich Linnemann. Nicht mehr als ein kleiner Ersatz für das, was die Theaterfreunde an den wöchentlichen Proben so schätzen: die Geselligkeit.

Probenarbeit lebt von Gemeinschaft

„Gerade in unserer Gruppe, wir sind ja alle keine Profi-Schauspieler. Das lebt auch von der Gemeinschaft und wir machen es unter anderem dafür“, sagt Ulf Griese, langjähriges Mitglied der Gruppe vom „Theater unterm Schloss“. Dass man sich nicht sehen konnte, sei bitter für alle gewesen. Und dann, im Sommer dieses Jahres, ging die besagte „Tür“ wieder auf: Die Infektionszahlen gingen zurück, Auflagen wurden gelockert und die Theaterfreunde ließen sich impfen. So kehrte die Leichtigkeit in der Gruppe zurück, wenn auch zaghaft: So fand die Jahreshauptversammlung noch unter freiem Himmel und mit Abstand im Innenhof des Werkhofs statt. Und bei den ersten Proben im Saal wurde besprochen, wie nah man sich kommen darf und sollte. „Aber da sind wir inzwischen entspannter“, sagt Regisseur Karl Hartmann.

Probenarbeit auf der Bühne im Werkhof Hohenlimburg: Svenja Schäkermann (rechts) und Nicola Koschmieder sppielen eine Szene von „Tratsch im Treppenhaus“. Rund 63 Seiten Drehbuch gilt es für die Komödie durchzuarbeiten. Foto: Marcel Krombusch / WP Hagen

Rückkehr zu wöchentlichen Proben

Mittlerweile treffen sie sich wieder wöchentlich zu den Proben, arbeiten akribisch auf die Premiere von „Tratsch im Treppenhaus“ am kommenden Freitag hin. Ein Drehbuch von 63 Seiten gilt es durchzuarbeiten, teils lange Textpassagen für die Amateur-Theaterspieler zu merken. „Andere gehen in die Kneipe und setzen sich an den Stammtisch, wir gehen dienstags ins Theater und haben einfach ein nettes Hobby“, sagt Ulf Griese, räumt zugleich aber ein: Nach mehreren Monaten Pause habe er sich erstmal aufraffen müssen, um zu den Proben zu gehen. Auf der Bühne kehrte die Begeisterung aber schnell zurück. „Es ist auch der Kick, das Kribbeln beim Auftritt, das Spaß macht.“

Mit jedem Tag, an dem die Premiere näher rückt, wird dieses Kribbeln nun wohl auch intensiver: Die zuletzt wieder steigenden Corona-Zahlen und neue Höchstwerte bei den Infektionen bundesweit sind auch den Theaterspielern nicht entgangen.

Das alte neue Miteinander bei den Proben sei dadurch aber nicht beeinträchtigt worden, sagt Karl Hartmann. „Die gesamte Gruppe ist geimpft. Natürlich gehen wir sorgsam miteinander um, aber die Proben sind nicht gehemmt.“ Was den Zulauf zu den Aufführungen angeht, da mache die 3G-Regel – getestet, geimpft oder genesen – wieder vieles möglich. Ob sich die Corona-Lage auswirkt, das werden die kommenden Tage und Wochen zeigen.

Das Ensemble der Amateurtheatergruppe "Theater unterm Schloss" probt im Werkhof Kulturzentrum Hohenlimburg für Neustart nach der Corona-Zwangspause. Die Komödie "Tratsch im Treppenhaus" feiert im November 2021 Premiere. Es spielen: Svenja Schäkermann, Nicola Koschmieder, Damaris Rath, Ulf Griese, Marvin Bittner, Karl Hartmann, Detlef Schäkermann; Regie: Karl Hartmann, Susanne Linnemann. Foto: Marcel Krombusch / WP Hagen

Blick in die Zukunft positiv

Bisher zeigt sich Karl Hartmann, der die Amateur-Theatergruppe unterm Schloss leitet, aber mit dem Vorverkauf zufrieden. „Wir sind guter Dinge. Die Leute kommen und sie wollen auch wieder ins Theater, das hören wir sehr häufig auch im Bekannten- und Freundeskreis.“

Die Gruppe sieht das Glas lieber halbvoll, als halbleer. Der Blick geht nach vorne: „Wir wissen, dass wir auch im nächsten Jahr wieder ein Theaterstück aufführen wollen. Um das zu planen, setzen wir uns im Frühjahr zusammen.“

Vier Aufführungen der Komödie „Tratsch im Treppenhaus“ sind im Werkhof angesetzt. Das Stück gilt als deutscher Theaterklassiker. Eine Nachbarschaftskomödie, die durch das Ohnsorg Theater Hamburg berühmt wurde.

Die Komödie „Tratsch im Treppenhaus“ wird am 12./14./19. und 21. November im Werkhof Kulturzentrum aufgeführt. Für alle vier Aufführungen der Komödie gibt es noch Karten. Preis pro Karte: 13 Euro. Infos und Bestellungen auf der Internetseite www.werkhof-kulturzentrum.de

