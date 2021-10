Hohenlimburg: Torben und Marie – Liebe ohne Beeinträchtigung

Hohenlimburg. Torben ist Autist, Marie ab der Hüfte gelähmt. Das junge Paar lernte sich über eine Partnervermittlung für Menschen mit Behinderung kennen

Liebe auf den ersten Blick – davon spricht der Hohenlimburger Student Torben Kuschel, wenn er von seiner Freundin Marie erzählt. Was aber nicht auf den ersten Blick auffällt, ist die Besonderheit dieser Beziehung. Denn Marie und Torben sind ein Paar mit Beeinträchtigungen, das sich über die Plattform ,,Herzenssache“ kennengelernt hat. Das Online-Portal will Menschen mit Behinderungen zusammenbringen, egal ob mit dem Ziel einer festen Partnerschaft oder nur dem Wunsch nach neuen Freundschaften.

Freundin arbeitet in der Verwaltung

Der 22-jährige Torben ist dort auf Marie aufmerksam geworden, die etwa drei Stunden von Hohenlimburg entfernt wohnt und in der Verwaltung und der Produktion einer Behindertenwerkstatt in ihrer Heimat tätig ist. ,,Ihr Profil hat mein Interesse geweckt, weil sie so eine hübsche Frau ist und wir viele gemeinsame Hobbys haben, zum Beispiel Zoobesuche und lange Spaziergänge“, sagt der Student. Daraufhin hat er seinen Vermittler von Herzenssache gebeten, Marie zu kontaktieren.

Beeinträchtigung muss nachgewiesen werden

Im Vergleich zu vielen anderen Partnerbörsen bietet dieses Portal eine hohe Sicherheit beim Dating, da sich nur Personen anmelden können, die ihre Beeinträchtigung vor Ort nachgewiesen haben und der Kontakt nur bei gegenseitigem Einverständnis über die Mitarbeiter von Herzenssache hergestellt wird. So bekam Marie die Information, dass jemand Interesse an einem Kennenlernen mit ihr hat und willigte ein. ,,Wir haben sehr viel geschrieben, besonders für meine Verhältnisse, weil es immer etwas zu erzählen gab. Wir waren von Anfang an auf der gleichen Ebene“, berichtet die 22-Jährige. Auch Video-Telefonate gab es zahlreich, bis nach etwa zwei Monaten dann das erste Treffen zustande kam und Torben gemeinsam mit seiner Mutter in Maries Heimat Marktheidenfeld bei Würzburg gefahren ist.

Viele Gemeinsamkeiten

Die Aufregung war groß: ,,Ich wusste, dass Torben Autist ist und dass es vielen Autisten schwer fällt, mit körperlicher Nähe umzugehen. Deshalb war ich vorsichtig und habe mich die ganze Zeit gefragt, ob ich ihn wohl umarmen dürfte“, sagt sie. Dagegen schlug der von sich aus eine Umarmung vor, was Marie sehr gefreut hat. Es gab sogar ein Geschenk, mit dem der Geografie-Student seiner Freundin direkt eine weitere Passion von sich zeigte: eine Kiste ausgewählter Steine und ein dazu passendes Buch. ,,Marie ist die einzige, die sich für mein Interesse an Steinen begeistern kann und nicht fragt, warum ich die nicht endlich zurück in den Garten lege“, berichtet Torben lachend.

Nach dem ersten Spaziergang waren sich beide einig, dass sie sich wiedersehen wollten. Inzwischen sind sie seit fast einem halben Jahr ein Paar – und freuen sich trotz Entfernung sehr über die Beziehung.

„Wir schreiben jeden Tag und telefonieren mehrmals pro Woche. Außerdem fahre ich Marie häufig besuchen und bald kommt sie auch das erste Mal zu uns nach Hohenlimburg“, freut sich der Student. Lachend ergänzt Marie: ,,Das mit dem Schreiben funktioniert aber auch nur, wenn ich mein Handy nicht wieder auf der Arbeit liegen lasse.“

Beeinträchtigung spielt keine Rolle

Damit es dem jungen Paar in Zukunft leichter fällt, sich auf halber Strecke zu treffen, kümmert sie sich um Fahrtengeld für ein Taxi. In der Zwischenzeit wird fleißig telefoniert, von den Geschehnissen der letzten Tage berichtet und die Vorfreude auf das nächste gemeinsame Essen oder den Spaziergang steigt.

Die Beeinträchtigungen der beiden spielen dabei kaum eine Rolle. Marie ist aufgrund einer Erkrankung ab der Hüfte gelähmt, Torben ist Autist, doch an der Beziehung ändert das für das junge Paar nichts.

Viel mehr freuen sich die zwei, so auf Augenhöhe kommunizieren und gute Gespräche miteinander führen zu können. ,,Es war mir wichtig, dass ich mich mit meinem Freund gut unterhalten kann und das hat mit Torben von Anfang an funktioniert“, erzählt Marie. Obwohl sie ihren Partner mittlerweile gefunden hat, bleibt die junge Frau bei Herzenssache aktiv. In ihrem Profil steht nun, dass sie keine Beziehung mehr, sondern nur noch Freundschaften sucht.

Sicherheit beim Chatten

Die vielen Möglichkeiten und die hohe Sicherheit sind zwei Vorteile des Portals, die das Paar zu schätzen weiß. ,,Wenn ich mit einem 18-Jährigen schreibe, treffe ich auch einen 18-Jährigen, dann sitzt nicht plötzlich ein 65-jähriger Mann vor mir. Diese Sicherheit würde ich mir auch auf Plattformen für Nicht-Behinderte wünschen“, schlägt Marie vor. Außerdem hoffen beide, dass Herzenssache bundesweit aktiv wird und nicht länger auf bestimmte Bereiche beschränkt ist. ,,Schließlich gibt es überall Menschen mit Beeinträchtigungen, die von einer sicheren Partnerbörse profitieren können, nicht nur bei uns“, meint Marie. Auch die Entfernungen wären dann leichter zu überbrücken, wobei Torben darin kein so großes Hindernis sieht: ,,Man macht es ja für die Liebe.“

Beide nicken bei der Frage, ob sie die Nutzung des Portals weiterempfehlen würden. Schließlich sind sie ein gutes Beispiel für ein Paar mit Beeinträchtigungen, das sich online kennengelernt hat. Wer auch eine Behinderung hat und sich für die Partnervermittlung interessiert, sollte sich also nicht scheuen und es einfach ausprobieren. ,,Es schadet ja nicht“, findet der Student. Und mit ein bisschen Glück finden sich weitere Paare mit Behinderung, die von Liebe auf den ersten Blick sprechen können.

Menschen mit Behinderung vernetzen

Vor rund 16 Jahren ist das Konzept von „Herzenssache“ im Rahmen der Behindertenarbeit im Süden Deutschlands entstanden. Im Norden Deutschlands wirbt die „Schatzkiste“ mit ähnlichem Konzept.

Ein Ziel der Gründer war es, mit der Partnerbörse Kontakte zwischen Behinderten zu ermöglichen, über das tägliche Leben in festen Heimen und Werkstätten hinweg.

