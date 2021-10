Hohenlimburg: Trödelmarkt zugunsten von Flutopfern

Hohenlimburg. Der Hochwasser-Hilfeladen in Hohenlimburg öffnet am Wochenende sein Spendenlager für einen Trödelmarkt. Der Erlös fließt in die Fluthilfe

Der Hochwasser-Hilfeladen veranstaltet an diesem Wochenende einen Trödelmarkt, um die Spendenlager zu entlasten. Am heutigen Samstag und am Sonntag findet der Markt jeweils von 11 Uhr bis 15 Uhr im Hohenlimburger Bürgersaal, Bahnstraße 1, statt. Der Erlös des Trödelmarktes geht an die Betroffenen der Starkregen-Flut vom 14. Juli.

Bekleidung und Spielzeug

Angeboten wird Bekleidung für Damen, Herren, Kinder und Babies für Herbst/ Winter. Kinder- und Babyausstattung und Spielzeug. Alle sind herzlich zum Stöbern und Kaufen eingeladen. Vor Ort gilt die 3G-Regel – getestet, geimpft oder genesen – sowie Maskenpflicht und Abstand. Der Bürgersaal wird vom Bauverein Hohenlimburg für den Trödelmarkt zur Verfügung gestellt.

Betroffenen der Flutkatastrophe stellt der Hochwasser-Hilfeladen weiterhin Sachspenden in der Freiheitstraße 40 und 53 zur Verfügung gestellt.

