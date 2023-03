Hohenlimburg: Überraschung – Extra-Saison fürs Freibad

Hohenlimburg. Um das Freibad in Henkhausen zu einem Ganzjahresbad umzubauen, bekommen die Bauherren mehr Zeit. Damit werden vorerst noch keine Bagger anrücken:

Die Stadt und der Hohenlimburger Schwimmverein bekommen ein Jahr länger Zeit, um das neue Ganzjahresbad in Henkhausen zu bauen. Die Bezirksregierung Arnsberg hat grünes Licht gegeben, das Fristende für die Millionen-Förderung des Projektes bis zum 31. Dezember 2025 zu verlängern, so die Verwaltungsspitze am Donnerstag im Haupt- und Finanzausschuss. Hintergrund ist die aktuell ausgesprochen schwierigen Situation im Baubereich.

Antrag genehmigt

„Seitens der Verwaltung haben wir gegenüber dem Fördermittelgeber eindringlich auf die drohenden terminlichen Schwierigkeiten hingewiesen und einen entsprechenden Antrag auf Verlängerung gestellt,“ so der Technische Beigeordnete der Stadt Hagen, Henning Keune, in einer Mitteilung. „Auch wenn wir die weiteren Planungen etwa hinsichtlich Stellplatznachweis und Bodengutachten sowie mit Blick auf bauordnungs- und planungsrechtliche Fragestellungen in den zurückliegenden Wochen und Monaten seit dem Bürgerentscheid intensiv vorangetrieben haben, wäre eine Realisierung allein des gesamten baulichen Ablaufs im ursprünglich festgelegten Zeitraum bis Ende 2024 vor dem Hintergrund der momentanen Situation nicht möglich gewesen.“

Von daher sei man nachvollziehbar sehr froh über die getroffene Entscheidung, die dem Hohenlimburger Schwimmverein (HSV) für das laufende Vergabeverfahren des komplexen Vorhabens den notwendigen Spielraum verschaffe.

Freibad öffnet im Sommer

Damit werden die Bagger in diesem Sommer noch nicht in Henkhausen anrücken und anders als erwartet wird das Freibad für den Betrieb in den Sommermonaten geöffnet bleiben. „Und das ist nicht nur gut für unsere Planungssicherheit als Verein, sondern das werden auch alle Schwimmfreunde aus Hohenlimburg und Umgebung gerne hören!“, so der Vorsitzende des Schwimmvereins, Karsten Menzel. Den genauen Öffnungszeitraum müsse man mit Blick auf vorbereitende Maßnahmen und den eigentlichen Baubeginn noch festlegen. „Aber das dürfte angesichts der spätwinterlichen Kapriolen der letzten Tage aktuell auch noch nicht von so großem Interesse sein…“

Nichtig scheint damit auch der Beschluss der Bezirksvertretung, wonach die Hohenlimburger Schülerschaft in den Sommermonaten für den Schwimmunterricht in das Richard-Römer-Lennebad umziehen soll. Wegen des geplanten Umbaus hatte das Gremium beschlossen, die hiesigen Schülerinnen und Schüler im Sommer statt nach Henkhausen in das Lennebad zu lotsen, um ihnen die längere Anreise zum Westfalenbad zu ersparen. Da das dringend sanierungsbedürftige Freibad Henkhausen nun diesen Sommer seinen Betrieb aufnimmt, scheint diese Alternative nicht mehr nötig zu sein.

Abriss des Lennebades

Im Sommer 2021 hatte der Rat für den Abriss des Lennebades und den Ausbau des Freibades Henkhausen zum Ganzjahresbad gestimmt. Ein Bürgerentscheid, der sich für den Erhalt des Lennebades aussprach, scheiterte. Der Schwimmverein betreibt das Freibad und das soll nach dem Umbau mit einer neuen Betreiber-Gesellschaft und städtischen Zuschüssen auch so bleiben.

Hauptbecken überdacht

Wie genau das neue Bad aussehen soll, dazu änderten sich die Pläne angesichts steigender Bau- und Energiekosten. War ursprünglich eine Sanierung und Teilüberdachung des bisherigen 50-Meter-Beckens geplant, sieht man nun ein überdachtes Hauptbecken (25 Meter lang und 15 Meter breit) und ein Nichtschwimmerbecken unter freiem Himmel vor.

Die Planung für das Ganzjahresbad in Henkhausen sieht ein überdachtes Hauptbecken und ein kleineres Außenbecken vor. Hier der Planungsstand vom Sommer 2022. Foto: Prova Unternehmensberatung

Kosten soll der Umbau nach Schätzung vom vergangenen Jahr rund 5,46 Millionen Euro – knapp 700.000 Euro weniger als der erste Entwurf mit Teilüberdachung. Eingerechnet sind da die Kosten für eine Photovoltaikanlage auf dem Dach, die den Energiebedarf senken soll. Die zusätzlichen Kosten für die Anlage von rund 120.000 Euro sollen aus dem Haushalt bezuschusst werden.

Gut 4,8 Millionen Euro an Fördermitteln des Landes NRW fließen in die aufwendigen Baumaßnahmen. Ohne diese Unterstützung wäre der Umbau nicht umsetzbar.

