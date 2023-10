Hohenlimburg: Unfall auf Bahngleis – Drogentest wird geprüft

Eine Seniorin landet mit ihrem Auto im Gleisbett am Bahnhof in Hohenlimburg. Ein Notarzt kümmerte sich um die Frau - sie kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Hohenlimburg. Nach dem schweren Unfall mit einem Auto auf den Gleisen schlug ein Drogen-Vortest bei der Fahrerin positiv an. Hierzu gibt die Polizei Details:

Zu dem schweren Unfall am Bahnhof Hohenlimburg gibt die Polizei Hagen mehr Details zu den Hintergründe: Am Dienstagabend war eine 81-Jährige mit ihrem Auto auf die Bahngleise geraten und hatte sich dabei schwer verletzt. Als die Polizei die Fahrtauglichkeit der Seniorin überprüfte, stellten die Beamten fest, „dass sie unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand“ – so meldete die Polizei später. Sie musste eine Blutprobe abgeben, um einen möglichen Konsum als Droge oder Medikament verifizieren und nachweisen zu können.

+++ Lesen Sie auch: Hohenlimburg: Bäume an Kirche gestutzt – Baumpfleger erklärt Gründe +++

Ergebnis steht noch aus

„Bei der Formulierung entsteht fälschlicherweise der Eindruck, dass zweifelsfrei festgestellt wurde, dass die 81-jährige Hagenerin unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand“, räumt die Polizei ein und stellt klar: „Dies ist jedoch nicht der Fall.“ Denn ein endgültiges Ergebnis des Tests steht noch aus. Die Einsatzkräfte führten am Einsatzort zwei freiwillige Speichel-Drogenvortests mit der 81-Jährigen durch. Beide Tests verliefen positiv, sodass eine Blutprobe entnommen wurde.

+++ Lesen Sie auch: Hohenlimburg: Warum die Schüler diesen Physiklehrer lieben +++

Labor untersucht Probe

In einem Labor werde die Blutprobe derzeit untersucht, so die Polizei weiter. Die Auswertung der Blutprobe ist bislang noch nicht abgeschlossen.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen