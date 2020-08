Hohenlimburg: Vanessa Henning rockt den Schlossberg

Vanessa Henning mit ihrer Show „It's all pink" bei den Schloss-Spielen in Hohenlimburg.

Was für ein starkes Heimspiel. Vanessa Henning dreht bei den Schloss-Spielen groß auf. Das Publikum ist begeistert.

Grandioser Auftritt der Hohenlimburgerin Vanessa Henning mit ihrer Show „It’s all Pink“ bei den Schloss-Spielen. Weil Gewitter aufzogen und deshalb ein Abbruch des Konzertes drohte, verkürzte die Band die Pause. Doch es blieb trocken, so dass die Formation das gesamte Repertoire präsentieren konnte. Zum Abschluss betraten alle Helfer des Schloss-Spiel-Vereins maskiert die Bühne, um sich beim Publikum zu bedanken. Denn das hatte sich äußerst diszipliniert an die Corona-bedingten Hygiene-Vorgaben gehalten und die Sitzplätze nicht verlassen, obwohl es vielen in den Füßen juckte.